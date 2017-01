Cartas a la Columna

Internet de Tigo

Cliente se queja por baja velocidad de conexión

Para cobrar, Tigo siempre es puntual, pero si uno se atrasa un día le cobran multas. ¿Qué pasa cuando se paga por un servicio de 10 megas y solo recibe un promedio de 2? En Tigo me dijeron que harían una nota de crédito porque reconocen, por las muestras enviadas, que el servicio no se cumple; sin embargo, no lo han hecho y tampoco solucionan el problema. ¿Quién en Tigo me puede resolver esta situación sin tener que esperar meses?

Catarina Chaves Alfaro

Tibás

Prebendas públicas

Las convenciones colectivas son prebendas (ventaja o beneficio que recibe arbitrariamente una persona) y no son derechos. Estas prebendas se hicieron con la colaboración de presidentes ejecutivos irresponsables de las diferentes instituciones públicas. Ahora se le llamaría populismo político.

La convención de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) se lleva ¢24.000 millones. Esta suma cubriría las pérdidas en el agro que dejó el huracán Otto en los sectores Chorotega y Huetar Norte. Con la del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), se le daría agua a Guanacaste.

Que todas las instituciones públicas y privadas se “cobijen” bajo el Código de Trabajo y punto. Sí hay soluciones a muchos problemas del país, todo está en eliminar estos privilegios.

Herbert Marcelino León Calderón

Goicoechea

Privilegios en Recope

Causa estupor leer nuevamente que la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) pide un aumento en los combustibles para pagar la convención colectiva de sus privilegiados empleados.

Me encantaría que el diputado Antonio Álvarez Desanti, antes de dejar la Presidencia de la Asamblea Legislativa, propusiera el cierre definitivo de ese elefante blanco, vergüenza nacional. Álvarez Desanti daría un claro mensaje al deprimido pueblo de cómo sería una eventual presidencia suya.

José Miguel Quirós Cartín

San Rafael de Escazú

Tributo a sociedades

Apoyo el comentario de don Felipe Van der Laat ( Cartas, 11/1/17). Mi hogar está a nombre de una sociedad anónima que no se dedica a ninguna actividad, solo tiene esta propiedad. Por esa casa se pagan impuestos municipales, territoriales, agua, electricidad y teléfonos, sin contar gastos operativos y de seguridad privada. Y, para colmo, cuando el impuesto antiguo existía, alguien en Hacienda puso como “activa” la sociedad y me cobraban más que a los demás.

De seguir esta situación, voy a tener que incurrir en gastos de abogados para demostrar lo contrario, ya que el Estado nunca reconoce sus errores o prueba que está en lo cierto y le recarga al ciudadano esta labor. Si aprueban este nuevo impuesto, deberían estudiar cada sociedad antes de empezar a cobrar a lo loco.

Rolando Procúpez Schtirbu

Curridabat

Caso resuelto

En seguimiento a la carta del señor Luis Andrés Ramírez Sánchez, publicada el 10 de enero, nos comunicamos con él y resolvimos satisfactoriamente la situación. Además, le brindamos recomendaciones para mejorar su navegación en Internet.

Les recordamos a nuestros usuarios que pueden realizarnos sus consultas por medio de WhatsApp al 6111-1693 o a través de nuestros perfiles en Facebook y Twitter .

Karla Espinoza

Gerente de Comunicación de Telefónica Movistar

Cambios en el dial

El pasado diciembre, los amantes de la buena música nos llevamos la desagradable sorpresa de que la emisora Q’Teja había ocupado el dial de Viva Radio 90.7 FM. Esta emisora nos había ofrecido una riquísima mezcla de los grandes clásicos de la música en inglés y español. Ahora no hay nada que oír en las emisoras nacionales, salvo reguetón, romántica actual sin contenido y las mismas y repetidas canciones de todos los días. ¿Cómo los intereses comerciales de unos pocos pueden socavar el buen gusto de muchas personas?

Rodnny Hayden Cordero

San José