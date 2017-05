Shirley Álvarez: 'Mi desvinculación fue de 'Más que noticias', pero no de canal 7'

Presentadora de televisión conversó con 'Viva'

Presentadora de televisión asegura seguir en los planes de Teletica para la cuarta temporada de Dancing with the Stars, que se produciría en el último cuatrimestre del año

Shirley Álvarez no se sorprendió cuando el viernes anterior le notificaron que no sería más la presentadora del programa Más que noticias.

La modelo y empresaria, de 36 años de edad, dijo que desde semanas antes el programa ya experimentaba cambios que le restaban participación frente a las cámaras, ajustes que llegaban en paralelo con la reestructuración que sufriría Teletica.

Ambos factores la alertaron de que su puesto podía desaparecer. Así fue. El viernes, Televisora de Costa Rica (Teletica) anunció la contracción de su planilla en un tres por ciento, y entre los puestos que se suprimían estaba el de Álvarez.

LEA TAMBIÉN:Karina Ramos confirma su salida de canal 7

"Mi puesto en Más que noticias era de los más vulnerables. Fácilmente, se podía prescindir de él porque en un programa de contenidos el tema de la presentación no es primordial, prácticamente en el programa lo que llegaba a decir era '¡Hola, buenas tardes!' y '¡Gracias, buenas noches!'. Ya más bien me tocaba contestarle a la gente del por qué casi no salía, y les decía: 'Sí salgo. Saludo y despido'", refirió la empresaria en exclusiva a Viva.

En la presentación de Más que noticias, Shirley Álvarez estuvo formalmente durante el último año y medio; empero, al programa llegó meses antes a solicitud de su entonces director y exfigura del 7, Édgar Silva, quien la fichó para que supliera los días libres o de vacaciones de Omar Cascante (actual presentador de Buen día).

Shirley dice que entiende la decisión de la empresa de eliminar su puesto de la planilla; sin embargo, aclara que su salida fue del programa mas no de la televisora.

"Siento que alrededor, el tema de mi salida se ha manejado muy generalizado y casi que trágico. Mi desvinculación fue de Más que noticias, pero no de canal 7. Claramente, el puesto de presentadora desapareció, yo tengo que salir del programa, pero la relación con la gerencia y el personal del canal se mantiene. Hay una apertura y comunicación diaria, la relación (con el 7) está y está muy bien", aseguró quien se coronara en el 2002 como Miss Costa Rica Mundo.

La simpática modelo aclaró que hasta el día de hoy, los planes de hacer dupla con Rándall Vargas en la cuarta edición de la célebre competencia de baile Dancing with the Stars Costa Rica sigue en pie.

"Hasta el día de hoy, Dancing, que es lo más cercano, se mantiene en pie. Estoy anuente a entrarle a nuevos proyectos que aparezcan", sostuvo.

Teletica Formatos, unidad productora de Teletica, aún no ha confirmado la cuarta temporada del formato original de la televisora estadounidense ABC; empero, de producirse, arribaría a la pantalla en el último cuatrimestre del año.

Mientras tanto, Shirley Álvarez continuará con sus proyectos personales, entre los más importantes está la empresa virtual de venta de ropa (SIS) y estudiar Markerting Digital.

Como figura de canal 7, Shirley suma más de década y media. En esa televisora, ella ha participado en programas como Hábitat Soluciones, En Vivo, 7 Estrellas, y otros.

"En canal 7 he estado frente a las cámaras y detrás de ellas, porque trabajé en el departamento de Mercadeo del canal. La empresa me ha dado la oportunidad de estudiar y en los diferentes programas he tenido la posibilidad de cubrir el Mundial de Brasil (2014) y de ir al extranjero para entrevistar a artistas. Canal 7 me ha permitido tener una formación integral desde el punto de vista profesional", destacó.

Shirley Álvarez terminó agradeciendo el cariño y apoyo que la gente le ha externado en los últimos días y dijo que trata de responder uno a uno los comentarios que su público hace llegar mediante Facebook.

"Esto (la noticia de su salida) me permitió darme cuenta de que hay muchísima gente que sigue mi trabajo y me expresa cosas muy bonitas y positivas, y eso lo tengo que agradecer. Esta situación me permitió enterarme de eso, que es muy valioso, porque refleja que he venido construyendo cosas y que la gente ha estado a la par de todo eso", aseveró Álvarez.











Comparta este artículo Entretenimiento Shirley Álvarez: 'Mi desvinculación fue de 'Más que noticias', pero no de canal 7' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Shirley Álvarez: 'Mi desvinculación fue de 'Más que noticias', pero no de canal 7' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.