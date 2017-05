Karina Ramos confirma su salida de canal 7

Modelo y empresaria fue cesada de su puesto en '7 Estrellas'

La modelo y empresaria Karina Ramos fue cesada de su puesto como presentadora del programa 7 Estrellas.

Ramos, quien se coronó Miss Costa Rica en el 2014, confirmó a Viva que su salida de canal 7 le fue notificada este viernes en horas de la mañana.

"Realmente no sé las razones (del cese), me enteré de que hubo recortes de personal, pero no se dijo mucho más. Soy una mujer muy positiva y estoy tranquila. Sí la noticia me tomó por sorpresa, pero han habido cosas que han cambiado en mi vida en general que esta noticia me da impulso para los otros proyectos personales que tengo en mente, y a los que ahora les podré dedicar más tiempo", dijo Ramos.

Karina, de 23 años de edad, reconoció que extrañará la empresa y sus compañeros de trabajo; sin embargo, dijo que Teletica continuará siendo su casa.

"Me duele, pero Teletica es y será siempre mi casa y sé que no voy a estar lejos de canal, pero sí, esta salida me ayudará a enfocarme en mi academia (Imagination Agency) que está creciendo a niveles que nunca me imaginé y que estamos reestructurando mucho", añadió.

Karina Ramos subrayó que su paso por el canal le dejó vasto aprendizaje. "Ha sido una gran escuela. En el canal hay un ambiente lindísimo y con todo el personal que trabajé me enseñó demasiado. Disfruté tanto mi trabajo ahí que no me di cuenta las muchas lecciones que aprendí", agregó.

En canal 7, Karina Ramos debutó como presentadora de televisión el lunes 8 de febrero del 2016, día en que se estrenó el programa de espectáculos De boca en boca. De esa producción, la guapa modelo salió el 15 de abril del 2016 para integrarse a 7 Estrellas donde apareció hasta esta semana.

La salida de Karina responde a los ajustes que Televisora de Costa Rica (Teletica) realizó en sus operaciones para garantizar su sólido funcionamiento a futuro.

Este viernes mediante un comunicado de prensa, la compañía anunció que el tres por ciento de su planilla (cerca de 49 personas) fueron o cesadas de sus puestos de trabajo o reajustadas en sus horarios laborales.

"Es absolutamente normal que las empresas revisen sus estructuras y hagan ajustes procurando la óptima utilización de sus recursos. Televisora de Costa Rica (Teletica) no es la excepción y hemos realizado ajustes –cuidadosamente planeados– para asegurar el logro de los objetivos propuestos para el presente año", justificó la televisora.

Ramos es quien hasta ahora habla de su salida de la empresa; sin embargo, una fuente muy allegada al canal confirmó que también fueron despedidos los periodistas Luis Enrique Bolaños y Kevin Barrantes (de Teletica Deportes), Rodrigo Villalobos y Hellen Solano (ambos de Buen día) y la bailarina Diana de la O (coreógrafa de Dancing with the Stars) y el chef Daniel Vargas (ganador de la tercera temporada de Dancing with the Stars) (ambos del programa Café retro).

Precisamente, Café Retro saldrá del aire en los próximos días luego de dos meses y medio de haberse estrenado en canal 7, en horario de 5 a 6:30 p. m.

Gabriela Solano, directora del programa, comentó que Café Retro –que revive series y programas de décadas pasadas– dejará la pantalla en junio y dijo que la noticia de la clausura coincidió con los ajustes que canal 7 anunció este viernes.

"El cierre de temporada de Café Retro se da en un momento en que el canal pide revisión de estructuras, pero no tiene que ver con lo que sucede hoy (este viernes) enel canal. Siempre dijimos que este programa era de temporadas", explicó Solano, quien añadió que posiblemente el espacio regrese para una segunda temporada en el 2018.

Otra de las figuras que dejará de aparecer en canal 7 es Shirley Álvarez, quien en los últimos años destacó como presentadora del programa Más que noticias e hizo dupla con Randall Vargas en la conducción de Dancing with the Stars.

"Shirley es una presentadora maravillosa y un gran ser humano, es encantadora y trabajadora, pero el canal pidió una revisión de las estructuras y debimos prescindir de ella", señaló Gabriela Solano.

En adelante serán los propios periodistas de Más que noticias los que presenten su nota en el espacio, debido a que la producción es un programa de contenidos.











