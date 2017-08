Floyd Mayweather vs. Connor McGregor: El encuentro de dos mundos

El ring del T-Mobile Arena de Las Vegas será este sábado el escenario de un capítulo extravagante en la historia del boxeo.

Con un récord impecable de 49 peleas ganadas y cero derrotas, Floyd Mayweather volverá de su retiro para enfrentar al actual campeón de peso ligero de la Ultimate Fighting Championship (UFC), Connor McGregor.

Solo que, en esta ocasión, el luchador de artes marciales mixtas (MMA) no podrá recurrir a las sumisiones de jiu-jitsu brasileño o a las patadas de muay thai, pues se pondrá los guantes del boxeo para hacer su debut profesional.

McGregor, un luchador irlandés de 29 años, en realidad tiene sus orígenes en el boxeo, aunque solo peleó en las ligas amateur. Zurdo y dueño de un golpe agresivo, debutó en la UFC en el 2013 y tras su éxito, en el 2015 coqueteó con la idea de vencer a Mayweather, considerado el mejor boxeador de estos tiempos.

“Si peleara contra Floyd, lo mataría en menos de 30 segundos”, aseveró el irlandés.

Aunque durante mucho tiempo se especuló sobre la posibilidad de este enfrentamiento, en mayo del año pasado el presidente de UFC, Dana White, acabó con las ilusiones en The Dan Patrick Show, al señalar que la pelea no podría realizarse mientras el llamado The Notorious aún tuviera contrato con UFC.

Sin embargo, la idea no murió ahí y en enero de este 2017, Mayweather espetó ante la prensa: “Tráiganlo al mundo del boxeo y le mostraré lo que es realmente, así de fácil”.

En caso de vencer a McGregor, Money alcanzaría las 50 victorias e igualaría el récord de Rocky Marciano.

La pelea estelar de la velada de este sábado despierta la curiosidad de los fanáticos del MMA, pero también instiga el repudio de buena parte de los seguidores del boxeo.

Pese a todo, de acuerdo con datos de CNN, se trata de la pelea con la bolsa más grande en la historia del boxeo.

“Yo no diría que es la pelea del año; diría que es el espectáculo de deportes de combates del año porque estás poniendo a competir a dos exponentes de dos deportes diferentes”, destaca el periodista especialista en boxeo de Teletica, Lázaro Malvárez.

“Como espectáculo, sí le doy una nota de alto valor, pero en lo deportivo, ahí sí lo dudo”, agregó Malvárez. “Eso no se puede llamar boxeo”.

Además, en la pelea semiestelar, el tico Francisco Fonseca enfrentará al estadounidense Gervonta Davis por el título mundial en las 130 libras.

Esta no será la primera ocasión en que Mayweather se mezcle con los reyes de otros deportes, pues en el 2008 se enfrentó en la WWE al Big Show, a quien noqueó con un contundente golpe a la mandíbula usando nudilleras, y tras golpearlo en repetidas ocasiones con una silla.

¿Dónde verla? La velada comenzará a eso de las 7 p . m. de este sábado, pero se calcula que la pelea estelar iniciará entre las 9:30 y las 10 p. m. Las preliminares, por su parte, comenzarán su emisión a las 5 p. m.

Aunque en Estados Unidos la velada se transmitirá por pay-per-view ($90), en Costa Rica sí se podrá ver por cable.

“Fox Sports cuenta con derechos exclusivos de emisión del evento completo: preliminares, peleas de fondo y estelares, así como la transmisión del pesaje este viernes”, señaló la cadena ante una consulta de Viva.

En Costa Rica, varios sportbars apuntan a un llenazo con esta transmisión.

En Hooters, por ejemplo, el consumo mínimo de la noche será de ¢12.000 por persona. Ese es el costo del plato surtido que se servirá con motivo de la pelea y que incluye alitas boneless , quesadilla, papas, apio y zanahoria. Para reservar, es necesario presentarse previamente en los restaurantes para hacer el pago por adelantado.

En Chichi’s ya no queda espacio para reservaciones, pero sí hay mesas disponibles. La recomendación es llegar temprano para conseguir espacio. Ahí habrá una oferta de 20 alitas y un pichel de cerveza por ¢17.1000.

Otras opciones para disfrutar de la pelea serán los bares Hooligans, en Más Tkila, en El Gaff (San Pedro) o Buffalo Wings (Plaza Tempo, Escazú).