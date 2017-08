Boxeador Francisco Fonseca: 'A Gervonta Davis para ganarle le damos una paliza o lo noqueamos'

Después de dos semanas de entrenamiento en San Juan, Puerto Rico, bajo las órdenes del entrenador boricua Iván Calderón, el boxeador costarricense Francisco Fonseca, junto al manager Mario Vega, viajaron este domingo a Las Vegas, Nevada, para disputar el título mundial de las 130 libras ante el estadounidense Gervonta Davis.

Davis expondrá su cinturón de las 130 libras, de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), ante el nacional, en el combate semiestelar que se realizará este sábado 26 de agosto, durante la velada que tendrá como duelo principal el mediático enfrentamiento entre el estadounidense Floyd Maygeather y el irlandés Conor McGregor.

Fonseca, quien es el campeón intercontinental de la FIB, salió a correr esta mañana en los suburbios de Las Vegas con el fin de no tener problemas con el pesaje el próximo viernes y asegura estar mentalizado para dar una gran pelea, pensando siempre en tumbar a su oponente si desea ganar el cetro.

"Estamos claros que él (Davis) es el campeón y si llegamos al final del combate una decisión le va a favorecer al ser el protegido de Mayweather. Es por eso que, o le damos una paliza o lo noqueamos. Vamos a morir en la raya si es necesario, pero tenemos la convicción de ir a hacer lo mejor y con la ayuda de Dios dejarnos la victoria", comentó Fonseca vía telefónica desde Las Vegas.

El pugilista, quien es oriundo de San Ramón de Alajuela, detalló que boxeó con mucho sparring zurdo para adaptarse a la defensa de Gervota Davis, además de que analizó muchos videos de su contrincante para afinar el plan de pelea para el sábado.

"Me da la impresión de que es un boxeador fuerte, pero no te va a noquear de un solo golpe, es por eso que vamos a presionarlo para conocer su condición. Tiene experiencia, pero igual trataremos de aprovechar sus errores y descuidos para hacerle daño e intentar noquearlo, pues nuestra convicción es traernos el título para Costa Rica", agregó Fonseca.

El nacional manifestó que al ser dos boxeadores jóvenes tienen deseos de dar lo mejor, por lo que está seguro de que su contrincante querrá lucirse ante su gente en Las Vegas y por tal razón será una lucha muy reñida en la que puede pasar cualquier cosa.

"Cuando él se suba al cuadrilátero conmigo seremos uno contra uno. No estará Mayweather a su lado, por lo que la lucha será entre nosotros y eso es lo que realmente vale en una pelea. Me siento bien preparado porque a pesar de que nos llamaron con poco tiempo, siempre he entrenado fuerte, me mantengo en el gimnasio y conozco mis capacidades", sentenció Fonseca.

Davis, de 22 años y con un palmarés de 18 peleas, 17 ganados por la vía del nocaut, es uno de los pugilistas de mayor proyección, mientras que Fonseca, de 23 años y campeón intercontinental de la FIB, ostenta un récord de 19 combates ganados, 13 concluidos por la vía rápida.

"Estoy muy preparado y aunque muchos hablan de la zurda de Gervonta (Davis), siento que para mí no será tanto problema porque toda la vida entrené con mi hermano Freddy, quien es zurdo, guanteamos bastante y siempre me adapté muy bien, por lo que más allá de lo que piensa la gente, estoy seguro de que podré dar la talla en el combate", destacó Fonseca.

El joven ramonense comentó que en estos días buscará concentrarse para la pelea y por eso escogió un apartamento que le ofrecieron unos amigos para estar lejos del entorno del mediático combate. El miércoles realizarán la conferencia de prensa en la que estarán presentes todos los peleadores y el vienes será el pesaje antes de las peleas a celebrarse en el T-Mobile Arena de Las Vegas.