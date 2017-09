Karina Ramos será Ninel Conde de la mano del productor mexicano Juan Zepeda

Karina Ramos está a las puertas de cumplir otro de sus grandes sueños: la actuación.

La modelo y empresaria confirmó a Viva que participará en la serie El terco, una producción donde se entrelazan conflictos políticos, de la farándula y del tráfico de intereses.

"No puedo dar información aún porque estamos en los últimos detalles, pero sí (participará en la serie). Empezamos a grabar en los próximos meses. En noviembre espero poder contar más sobre este nuevo proyecto", comentó Ramos a Viva este sábado 16 de setiembre.

Quien se coronó en el 2014 como Miss Costa Rica adelantó que en El terco interpretará a Ninel Conde, la sensual y controversial actriz, cantante y modelo mexicana.

De la participación de Ramos en El terco habló el miércoles anterior Juan Zepeda, actor y exesposo de Ninel Conde.

"Estamos empezando ya una serie con productores independientes y con el apoyo de dos empresas internacionales que tengo prohibido mencionar. Precisamente Kary (Karina Ramos) es coprotagonista de una de estas series", afirmó Zepeda al programa de Telemundo Suelta la sopa.

Con Ramos al lado suyo, el productor continuó: "Es una serie muy importante (...). Hay muy pocos capítulos relacionados con mi vida con Ninel, pero sí vamos a hablar de ella".

Juan Zepeda y Ninel Conde se casaron en el 2007 y tras una turbulenta relación acabaron el matrimonio en el 2013.

Respecto a si la serie se tomará el tiempo para detallar la relación sentimental entre él y Conde, el productor afirmó que más bien será un ejercicio personal y de reflexión sobre toda su vida.

"Soy parte de la historia. Hay muy poco relacionado con Ninel, porque la serie se centra con la política, la farándula y esos temas", agregó el productor.

Se veía venir. La aparición de Ramos en las cámaras de Suelta la sopa no sorprendieron a la prensa costarricense, pues ya la modelo había conversado sobre un proyecto actoral que, posiblemente, desarrollaría fuera de Costa Rica.

El 6 de setiembre anterior, Karina Ramos reveló a Viva que estaba de visita en México para atender un casting al que había sido invitada.

"Juan Zepeda, un productor independiente, me contactó para participar en el casting. Cuando gané el Miss Costa Rica hice una gira de medios por México y él fue uno de los contactos que conocí. Por ahora no puedo ahondar mucho en el tema, pero te digo que es un proyecto muy lindo y estoy emocionada. Por ahora estamos en los primeros procesos", comentó Ramos, de 24 años en aquel momento.

En la misma conversación, Karina Ramos señaló que actuar es uno de sus anhelos de siempre, por ello de niña recibió cursos de actuación y aprovechará ese aprendizaje y el gestado con los años en este proyecto.

"Siempre me han dicho que parezco la mala de la telenovela, pero nunca me he arriesgado porque no tengo experiencia y en Costa Rica no hay un medio actoral tan grande. Esta es la oportunidad para echarme al agua. Probablemente entre en clases de actuación. Ya he hecho algunos comerciales (en Costa Rica) y siendo niña recibí cursos de actuación. Espero que eso me sirva en este proceso", indicó a inicios de mes.

Karina Ramos dijo que aprovechará la experiencia para sumarla a su academia y agencia Imagination, donde prepara chicas en áreas como el modelaje, la proyección escénica y la televisión.

"Todo lo que aprenda en este medio le va a dar un panorama más amplio a mi academia. Todos esos conocimientos puedo transmitirlos a las chicas que tienen sueños como los que yo he tenido", declaró hace semana y media.

La modelo firmará en los próximos días el contrato para El terco y semanas después estaría iniciando las grabaciones de la serie, la primera de su carrera.