Karina Ramos coquetea con el medio mexicano

Hace varios días los selfies que comparte Karina Ramos en sus redes sociales son mexicanos. La costarricense está en el país azteca desde inicios de semana, sus misiones con este viaje son dos: concretar un acuerdo para ser la portada de una revista y hacer el casting de una serie.

Por ahora, Ramos prefiere no ahondar en detalles, ella quiere revelar todo lo que está viviendo hasta concretarlo.

LEA: Karina Ramos y Natalia Carvajal vuelven juntas a la televisión

"Juan Zepeda, un productor independiente, me contactó para participar en el casting. Cuando gané el Miss Costa Rica hice una gira de medios por México y él fue uno de los contactos que conocí. Por ahora no puedo ahondar mucho en el tema, pero te digo que es un proyecto muy lindo y estoy emocionada. Por ahora estamos en los primeros procesos", dijo.

La expresentadora de 7 Estrellas comentó que viajará constantemente para recibir clases de dicción y así neutralizar su acento.

Aspiración

A sus 24 años, Karina Ramos ha visto varios de sus "sueños" materializarse, la corona del Miss Costa Rica y tener su propia agencia de modelos han sido dos de ellos.La posibilidad de convertirse en actriz es una idea que cada vez convence más a la modelo y empresaria.

"Me encantaría actuar. Siempre me han dicho que parezco la mala de la telenovela, pero nunca me he arriesgado porque no tengo experiencia y en Costa Rica no hay un medio actoral tan grande. Esta es la oportunidad para echarme al agua. Probablemente entre en clases de actuación. Ya he hecho algunos comerciales (en Costa Rica) y siendo niña recibí cursos de actuación. Espero que eso me sirva en este proceso", contó.

Otra de las intenciones de Karina es ver "qué tanto se puede lograr" en México. No solamente lo piensa en el plano de personal, sino también con la intención de valorar opciones de crecimiento para su academia Imagination Agency.

"Todo lo que aprenda en este medio le va a dar un panorama más amplio a mi academia. Todos esos conocimientos puedo transmitirlos a las chicas que tienen sueños como los que yo he tenido. Jamás dejaría mi academia botada, incluso he pensando en que puedo conseguir profesores que viajen a Costa Rica a impartir talleres: la idea es crecer y llevar conocimientos".

La modelo y empresaria cree que en algunas semanas podrá tener algunos de sus nuevos proyectos firmados y estará lista para dar detalles de sus nuevas metas conquistadas.