La saga de Resident Evil se reinventa con Biohazard

La última semana de enero tiene que estar marcada en el calendario de los fanáticos más fieles de la saga de Resident Evil.El canon cinematográfico dirigido por Paul W. Anderson y protagonizado por la eterna Milla Jovovich llega a su fin, no sin antes agotar toda la pólvora en un filme lleno de adrenalina que se proyectará el 27 de enero en cines de Costa Rica.

Además, la franquicia de videojuegos toma un giro radical con la más reciente entrega, Resident Evil 7: Biohazard, título que promete regresar a las raíces del survival horror, género que explota la vulnerabilidad de los jugadores en un ambiente hostil y estrecho donde los recursos son escasos.

Pasaron más de 20 años, diez videojuegos y seis películas, pero las pesadillas de los zombis y las abominaciones creadas por la exposición al Virus T aún retumban en la memoria de los amantes de la saga.

Juegos de suspenso.

Desde su lanzamiento en 1996, Resident Evil apostó por un público amante de los sobresaltos y las experiencias que ponen al jugador con los pelos de punta.El director original de la saga, Shinji Mikami, tomó elementos de títulos como Clock Tower y Alone in The Dark para generar una experiencia interactiva en tres dimensiones.

El desarrollador japonés admitió en una entrevista al portal Wired que su visión del horror de supervivencia enfrenta al jugador ante una situación difícil, mas no imposible de superar.

"La diferencia entre el horror puro y el de supervivencia es que el jugador debe tener la posibilidad de derrotar a los monstruos, aunque sea difícil. Cuando hice los primeros Resident Evil me criticaron porque era muy difícil. Sin embargo esto genera una experiencia más emocionante y memorable", destacó Mikami.La historia de Resident Evil se centra en los esfuerzos de un grupo de policías conocido como los S.T.A.R.S., quienes son despachados a la montaña para investigar una serie actos caníbales que ocurren cerca de una residencia desolada.

Los primeros tres títulos de la saga creada Mikami , retratan el terror en los pasillos estrechos de la Mansión Spencer y en las callejuelas de una ciudad Raccoon plagada de zombis.

"El ritmo de los primeros títulos es lento y envolvente, cada bala cuenta y los botiquines son escasos. La administración de los suministros era parte vital para concluir la partida con éxito", recuerda Danny Ortiz, analista de videojuegos en los programas VCP y L.A.G Living and Gaming.

Ortiz afirma que Resident Evil tomó los conceptos revolucionarios de Alone In The Dark y los elevó a un nuevo nivel aprovechando la tecnología del CD y las escenas intercaladas (cutscenes).

"Resident Evil 2 expandió la fórmula mientras que Resident Evil 3: Nemesis explota un sentimiento de constante persecución como forma de incrementar el peligro y estado de alerta en el jugador", explicó Ortiz.

El primer título de la saga fue remasterizado en el 2002 y dicha versión está disponible en las consolas de PlayStation 4, Xbox One y PC.

Películas explosivas.

En el 2002 Paul Anderson convocó a la actriz ucraniana, Milla Jovovich, quien ya era conocida por sus papeles en El quinto elemento y Juana de Arco, para realizar una serie de películas sobre los videojuegos de Resident Evil.

Anderson se desprendió de los elementos clásicos de la historia creada por los japoneses.La historia gira alrededor de Alice, un personaje inexistente en las consolas y con el poder suficiente para destruir un ejercito de mutantes.

El afiche promocional de la película presentaba a Jovovich en un vestido rojo junto a Michelle Rodríguez, ambas actrices cargaban con un fusil de asalto.

"Nosotros tomamos ciertas libertades para adaptar los videojuegos al cine. Las películas sin duda tienen más acción y escenas dinámicas, lo hacemos para para que se sientan frescas", dijo Anderson a la agencia de prensa AFP durante la primera presentación de Resident Evil en el 2002.

Paradojicamente, el estudio que desarrolló los videojuegos Capcom, optó por un ritmo similar al de las cintas.Las últimas tres entregas de los juegos cambiaron los pasillos estrechos y el suspenso por tiroteos y confrontaciones que terminan generalmente con una explosión.

"Creo que las películas cambiaron radicalmente al videojuego en los últimos años. Capcom ha tomado los riesgos y ha estado dispuesto a introducir nuevos escenarios, personajes para nutrir la historia", comentó Anderson antes del estreno de Resident Evil Afterlife, la quinta cinta de la saga, en una entrevista a MTV.Según Anderson Resident Evil: The Final Chapter será el filme que cuente con el mayor presupuesto en la historia de sus películas.

El director y guionista promete dar un cierre explosivo a las producciones cinematográficas con el regreso de Alice y sus aliados a ciudad Raccoon.La cinta llegará el jueves 26 de enero a Costa Rica.

Regreso a las raíces.

Hoy se estrena de manera oficial Resident Evil VII: Biohazard. Lo último de Capcom apuesta por los inicios del género survival horror al desprenderse de los tiroteos bombásticos de los últimos tres juegos.

Capcom lanzó tres demostraciones jugables antes de la fecha de estreno. Los demos dejaron buenas sensaciones entre los usuarios, quienes resaltaron los acertijos, la administración de suministros como balas, medicinas y la toma de decisiones en momentos apremiantes.

"En su versión normal como en su versión VR (realidad virtual), mis expectativas son muy altas. Se nota un regreso a la fórmula original de suspenso: la resolución de acertijos, conservar municiones, planear estrategias de evasión de monstruos, la escasez de items curativos. Esto es un título de supervivencia", dijo Ortiz.

Resident Evil VII se jugará en primera persona en la abandona plantación de la familia Baker, ubicada en la zona pantanosa de Louisiana. Los enemigos son pocos pero cada encuentro es único y memorable.

El director Koshi Nakanishi promete una revisión al estilo que puso a los Resident Evil en el mapa con sobresaltos inesperados, una trama envolvente pero a un ritmo más pausado. Esta vez no habrá necesidad de presionar tanto el gatillo.

"En esta ocasión nos enfocaremos más en el terror que en las ediciones anteriores. Aún así, no dejará de ser un Resident Evil; es un título de survival horror pero cuenta con elementos de combate y acción. Eso es algo que los aficionados de la serie van a poder disfrutar", destacó Masachika Kawata, productor del videojuego.Lo último de Resident Evil VII referencia al juego, P T, desarrollado por Hideo Kojima (Metal Gear Solid) y Guillermo del Toro (Laberinto del Fauno).

Este título iba a ser el sucesor espiritual de la franquicia de los famosos videojuegos, Silent Hills; sin embargo la casa productora Konami canceló el proyecto en el 2014 por diferencias con Kojima. Fue un golpe duro para los amantes del género.

Resident Evil VII: Biohazard promete un regreso triunfal para una saga que ha puesto a los gamers con la piel de gallina por más de dos décadas.