La Orquesta Sinfónica Nacional anuncia la programación de temporada 2017

Al repertorio de la Orquesta Sinfónica Nacional del 2017 regresarán los viejos conocidos –y apreciados por el público–: Beethoven, Brahms, Prokófiev.

Predominan los insignes del repertorio orquestal, pero el programa de la temporada oficial también tendrá espacio para un par de obras ticas y otro par de compositores contemporáneos y activos hoy.

La mayor orquesta de Costa Rica anunció su programación para el próximo año en su sitio web, este martes 20. En ella, se detallan 12 conciertos que serán dirigidos por Carl St. Clair (el titular) y los invitados James Judd, Fabio Mechetti, David Lockington y John Nelson.

Además, Gabriela Mora debutará en la batuta en temporada oficial y se homenajeará al director emérito, Irwin Hoffman, con un concierto a su mando. Gerald Brown volverá en el 2017 para citas especiales.

En detalle. Aunque conservador –con los perennes predilectos de la Sinfónica: Beethoven, Brahms y Mozart, en primer lugar–, el programa da un poco de espacio a música reciente, especialmente de Estados Unidos. Se tocarán obras de George Gershwin, Frank Ticheli y Morten Lauridsen.

“Es un programa variadito. Hay desde música barroca hasta música contemporánea”, dice Gabriel Goñi, director general del Centro Nacional de la Música desde setiembre. ¿Es un programa poco atrevido? “La gente va a oír Beethoven, Chaikóvski, Rajmáninov. Cuando ponemos una obra muy contemporánea, el público asiste un poquito menos”, considera.

Para Goñi, este desafío involucra un proceso de “educación” gradual y exposición a obras más nuevas del público. “St. Clair tiene bastante claro eso, que va a ir poniendo obras contemporáneas y de compositores que estén vivos, para ir tratando de educar”, dice.

Una estrategia es programar obras muy populares ( Carmina Burana , de Carl Orff) junto a composiciones recientes y poco conocidas en el país ( Lux Aeterna , de Lauridsen). Otro ejemplo será el último concierto del año, que emparejará una obra costarricense nueva con la Sinfonía No. 5 de Beethoven, un éxito de público asegurado.

Este año se recibieron 18 propuestas para lecturas de obras nuevas con la orquesta y se revisaron seis y solo se programarán dos. Ambas requieren más trabajo, por lo que los títulos se anunciarán luego.

“Una de las ideas que el maestro St. Clair tiene un proyecto de motivar a los jóvenes compositores en el 2017 para que empiecen a componer obras. Quiere darles charlas y trabajo especialmente en orquestación”, explica Goñi, quien también adelanta que desean traer a un compositor renombrado para compartir un seminario con creadores emergentes.

Entre otros programas especiales, dedicarán un concierto al órgano, pues se adquirió un nuevo y sofisticado instrumento (John Nelson dirigirá esa cita). Por otra parte, Gerald Brown tendrá a cargo conciertos especiales con solistas de la Sinfónica y habrá citas con la sección de bronces de la orquesta. Finalmente, se planea una gira a China a fines de año.

Aparte del reto artístico, la Sinfónica afrontará en el 2017 un cambio temporal de su escenario principal, el Teatro Nacional, pues este cerrará por extensas reparaciones. “Los últimos tres conciertos van a ser en el Melico Salazar. Si todo sale bien, el nuevo edificio del auditorio (de la Sinfónica) estaría listo para marzo del 2018”, adelanta Goñi.

TEMPORADA OFICIAL 2017

Director Titular: Carl St. Clair

--------------

I Concierto

3 y 5 Marzo

Director Titular: Carl St. Clair

Solista invitado: Philippe Quint, violín

Programa:

Glinka, Obertura Ruslán y Liudmilla

Tchaikovsky, Concierto para violín

Mussorgsky / Ravel, Cuadros de una exposición

--------------

II Concierto

7 y 9 Abril

Director emérito: Irwin Hoffman

Programa:

Obra por definir

Berlioz, Sinfonía Fantástica

-------------

III Concierto

21 y 23 Abril

Director invitado: James Judd

Solista invitada: Simone Dinnerstein , piano

Programa:

Strauss, Don Juan

Mozart, Concierto No. 21

Schubert, Sinfonía no. 8

Strauss, Till Eulenspiegel

-------------

IV Concierto

5 y 7 Mayo

Directora invitada: Gabriela Mora

Solista invitado: Pablo Villegas, guitarra

Programa:

Ravel, Tombeau de Couperin

Rodrigo, Fantasía para un gentil hombre

Stravinski, Consagración de la Primavera

-------------

V Concierto

2 y 4 Junio

Director invitado: Fabio Mechetti

Solista invitado: Leonard Elschenbroich, violonchelo

Programa:

Wagner, Preludio Acto 3ero Lohengrin

Saint-Saëns, Concierto para violonchelo

Rachmaninoff, Sinfonía No.2

--------------

VI Concierto

30 Junio y 2 Julio

Director Titular: Carl St. Clair

Cantantes invitadas:

Mary Wilson, soprano

Margaret Lattimore, mezzo

Coro Sinfónico Nacional

Programa:

Mahler, Sinfonía No. 2 "Resurrección"

--------------

VII Concierto

8 y 20 Agosto

Director Titular: Carl St. Clair

Solista invitado: Markus Groh, piano

Programa:

Strauss, Serenata para 13 instrumentos de viento en Mi bemol, Op.7

Haydn, Sinfonía 88 en Sol Mayor

Brahms, Concierto para piano No.1 en re menor

--------------

VIII Concierto

8 y 10 Setiembre

Director invitado: David Lockington

Solista invitada: Dylana Jenson, violín

Programa:

Grieg, Morning Mood /In the Hall of the Mountain King

Prokofiev, Concierto para violín No.2 en sol menor

Brahms, Obertura Trágica

Tchaikovsky, Poema sinfónico Francesca da Rimini

--------------

IX Concierto

29 Setiembre y 1 Octubre

Director Titular: Carl St. Clair

Solista invitado: Alain Lefèvre, piano

Programa:

Ticheli, Rest

Gershwin, Concierto para piano en Fa Mayor

Obra por definir

--------------

X Concierto

27 y 29 Octubre

Director Titular: Carl St. Clair

Cantantes invitados:

Celena Shafer, soprano

Christopher Pfund, tenor

Hugh Russell, barítono

Coro Sinfónico Nacional

Programa:

Morten Lauridsen, Lux aeterna

Orff, Carmina Burana

--------------

XI Concierto

10 y 12 Noviembre

Director invitado: John Nelson

Solista invitado: Rachel Barton, violín

Programa:

Bartók, Danzas folklóricas rumanas

Khachaturian, Concierto de violín

Shostakovich, Sinfonía No. 15

--------------

XII Concierto

24 y 26 Noviembre

Director Titular: Carl St. Clair

Solista invitado: Alexander Romanovsky, piano

Programa:

Obra costarricense por definir

Prokofiev, Concierto para piano No. 2

Beethoven, Sinfonía No. 5











