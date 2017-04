Rosana volverá a cantar en Costa Rica

Concierto el 21 de junio en el Melico Salazar

Rosana duró cinco años para estrenar un nuevo álbum de estudio y un poco menos para volver a visitar a Costa Rica con su voz y su música. Pero la espera acabó, pues la española ofrecerá un concierto en el país el próximo 21 de junio en el teatro Melico Salazar, en San José.

Macho Torres, de la emisora 94.7 FM (responsable de la producción de este concierto) confirmó la noticia y afirmó que la española presentará en las tablas del Melico su más reciente producción: En la memoria de la piel, su último disco.

Las entradas para el espectáculo de la intérprete de éxitos como A fuego lento y Pa ti no estoy, ya están a la venta en el sitio www.eticket.cr, puntos de venta Servimás autorizados y al teléfono 2295-9400. Los precios de los boletos son: ¢55.000 (luneta), ¢45.000 (segundo piso), ¢35.000 (tercer piso) y ¢25.000 (cuarto piso). A los montos se les debe de sumar el 10% de servicio de la boletería.

La preventa comenzó este viernes 28 de abril para los clientes de las tarjetas American Express y estará habilitada hasta el 3 de mayo. Los usuarios de Credomatic pueden adquirir las entradas en preventa del 4 al 8 de mayo y a partir del 9 de mayo la venta estará disponible para cualquier tipo de pago.

La última vez que la española cantó en suelo tico fue en octubre del 2014, cuando llenó dos noches seguidas el aforo del Melico Salazar. En esa ocasión llegó a presentar la gira 8 lunas. Aunque los tres años anteriores al 2014 la española visitó una vez al año a Costa Rica, esperó estrenar un disco para volver a cantarle a su público tico.

En la memoria de la piel

Este álbum es el noveno en la amplia trayectoria de la intérprete y compositora de pop y folk. Lo estrenó en noviembre del 2016 y la ha llevado a presentarlo en diferentes países como España, Chile, Argentina, Estados Unidos, Ecuador y Puerto Rico.

"Yo soy una enamorada de los pequeños momentos y de las cosas más imperceptibles, más intangibles, y que son las que al final importan. Me parece que la piel tiene una memoria en paralelo, la piel va reservándonos cosas, va guardándonos sensaciones a las que volvemos quizá a través de una canción. Por ejemplo, cuando escuchas una melodía que te pone los pelos de punta. Eso me hace creer que la piel tiene su propia memoria, alma y vida propia", había asegurado la autora para presentar el concepto del disco.

El disco está compuesto por un total de 11 piezas que Rosana fue creando en el 2015, justo después de terminar la gira 8 lunas. “En cada disco me gusta mostrar en qué punto estoy porque me gusta darle a la gente algo verdadero y mostrar cómo me encuentro como persona. Por eso compongo las canciones de cada disco expresamente para ese disco y no las retomo nunca para otro trabajo", agregó la artista en un comunicado de prensa que replica 94.7.











