Productor dice que Ricky Martin declinó cantar con Maluma en Pedregal

La noche del miércoles 16 de agosto se llevó a cabo el concierto de Ricky Martin y Maluma, ambos artistas interpretaron sus éxitos por separado, pero el público esperaba el momento en el cual los dos cantaran a dúo el tema Vente pa'ca, que grabaron en colaboración y ha sido uno de los grandes éxitos del año. Sin embargo, no ocurrió.

La pieza sí sonó en dos ocasiones, primero lo hizo Ricky en su espectáculo y la audiencia quedó a la espera de ver a Maluma ingresar de sorpresa al escenario, pero no pasó nada. Después, el colombiano cantó la canción a su estilo y, de nuevo, la gente quedó esperando a que Martin entrara.

LEA MÁS: Maluma sacudió Pedregal, aunque sin el dueto más esperado

De hecho, el propio Maluma comentó en la tarima que él quería cantar el éxito junto al boricua, pero que Martin se había tenido que retirar del lugar porque debía viajar a Los Ángeles.

Aunque la empresa Free Productions, responsable del evento, había prometido en comunicados de prensa previos al concierto que ambos artistas iban a estar juntos en el escenario y que cantarían Vente pa' ca (y otras composiciones), ellos también quedaron sorprendidos porque no se diera.

Óscar Umaña, presidente de Free Productions, comentó en entrevista con Viva que quien tomó la decisión de no realizar el dueto fue Ricky Martin.

"Todo se planeó para que ellos cantaran juntos, ayer (miércoles) estuve reunido con la mánager de Ricky y el mánager de Maluma, pero no se llegó a un acuerdo. Desde el viernes pasado ha habido mucho intercambio de correos, pero no he tenido una respuesta oficial sobre lo que pasó. Maluma sí quería, el que no quiso fue Ricky Martin, ellos (los managers) no me han dicho nada, ni creo que me lo vayan a decir", dijo Umaña.

El productor confirmó que había un acuerdo firmado por parte de los dos artistas en el cual se comprometieron a estar juntos en escena; sin embargo, Umaña afirmó que él no tomará ningún tipo de acción, ya que considera que los dos espectáculos fueron de gran calidad y que el público quedó contento.

ADEMÁS: Ricky Martin: sensualidad al máximo en Pedregal

La idea de la producción era que Martin terminara su presentación, que Maluma comenzara con la suya y que la tercera canción del colombiano fuera Vente pa' ca, ahí debía de entrar Ricky a escena.

En este aspecto cabe destacar que después de que el puertorriqueño terminó hubo que esperar cerca de 40 minutos para que Maluma comenzara debido al cambio de escenario e instrumentos.

"Cuando salió Ricky y vi que cantó la pieza yo mismo fui a preguntar, pero la decisión la tomó él en el momento, Maluma estaba disponible. A mí casi me da algo, me sorprendí porque uno trata de estar ahí, de conciliar y ver cuál era el problema porque todo estaba listo", agregó Umaña.

El empresario dijo que considera que algunos factores externos pudieron influir en la decisión de Martin. "Cuando anunciamos el concierto, una parte de la prensa comenzó a difamar a los artistas con el tema de un video falso. La gente cree que ellos no se enteran de esas cosas, pero sí pasa. Además, Ricky está a punto de casarse y también pudo influir porque tiene muchas presiones".

La Nación confirmó que Ricky Martin salió del país la noche del miércoles.