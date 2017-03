DJ Bartosz será el telonero del concierto de Justin Bieber

Espectáculo será el 24 de abril

La mañana de este martes la productora Move Concerts anunció que el DJ costarricense Bartosz será el encargado de la apertura del concierto de Justin Bieber.

"Conocido también como Barzo y Betabom, es uno de los DJ y productores promesa de la escena electrónica actual. Sus tracks y colaboraciones han encabezado los listados de venta y radio más importantes en Europa", reseñó Move sobre el artista en un comunicado de prensa.

Bartosz será el encargado de calentar el ambiente previo al espectáculo de Bieber que será el 24 de abril en el Estadio Nacional, en La Sabana.

"Muchos artistas soñamos con presentarnos ante un público tan grande, en un lugar tan icónico como lo es el Estadio Nacional, o junto con un artista con una trayectoria internacional como la que tiene Justin Bieber. Además, son pocas las ocasiones en que vemos a un DJ/productor como telonero de estos conciertos masivos", comentó Bartoz en dicho comunicado. La producción confirmó que el costarricense presentará un repertorio de música original.

El recital Bieber en nuestro país es parte de la gira Purpose World Tour que lo lleva, entre otras, a ciudades de América Latina como Bogotá, Santiago, Lima y Ciudad de México. El recorrido terminará en diciembre con un concierto en Miami.

Entradas disponibles

Los interesados en ir al concierto de Justin Bieber todavía tienen oportunidad de comprar sus entradas.

Los precios son: ¢23.000 (preferencial), ¢28.750 (gradería sur), ¢40.250 (sombra), ¢51.750 (Purpose), ¢27.500 (platea), ¢63.250 (balcón), ¢69.000 (Never say Never), ¢92.000 (Believe), ¢109.250 (palcos) y ¢109.250 (My World).

Los boletos están disponibles en el sitio www.eticket.cr