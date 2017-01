A tres meses del concierto de Justin Bieber, las entradas más caras se agotan

Concierto el 24 de abril en el Estadio Nacional

A más de tres meses para que se realice el concierto de Justin Bieber en el país, varios fanáticos ya agotaron las localidades más costosas del concierto.

La productora Move Concerts confirmó a Viva que las zonas Pit (¢161.000), My World (¢109.250) y Palco (¢109.250) lucirán llenas en el Estadio Nacional, el 24 de abril.

La organización no quiso detallar cuántos boletos se habían vendido cuando se realizó la consulta.

La primera visita del artista pop canadiense fue anunciada en octubre y desde entonces sus fanáticas y fanáticos soñaron con verlo de cerca, un deseo que se cumplirá gracias a las disposiciones técnicas del concierto.

“Quienes tengan entradas para los sectores más cercanos a la tarima principal tendrán una posición privilegiada, pero en general, todos los que estén en la gramilla del estadio lo podrán ver con facilidad”, explicó Arlette Arroyo, productora técnica del concierto.

Arroyo explicó que este será el montaje estructural mas grande que se ha visto en el país, por la cantidad de pasarelas y escenarios que se ha dispuesto.

Habrá una megatarima principal que se conectará con tres pasarelas de 15 metros cada una, espacios que Bieber recorrerá para acercarse a distintos sectores del escenario.

“La pasarela en el centro está conectada con escenario de 50 metros cuadrados en medio de la zona Pit.”Este escenario mas pequeño conecta con dos pasarelas de 6 metros hasta llegar casi a la zona en la que está la cabina de sonido”, detalló Arroyo.

“Justin Bieber se moverá por todos estos sectores acompañado también de bailarines. Las tarimas más pequeñas tienen 150 centímetros de altura, por lo que las fans podrán verlo y tocarlo de cerca”, agregó.

Aún quedan boletos para no perderse este espectáculo en las localidades Believe (¢92.000), Never Say Never (¢69.000), balcón (¢63.250), Platea (¢57.500), Purpose (¢51.750), sombra (¢40.250), Gradería sur (¢28.750) y preferencial (¢23.000).











