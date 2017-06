La generación de ticas que se enamoró del 'Englishman' Ed Sheeran

Ed Sheeran es un tipo que se caracteriza por su sencillez, un pelirrojo "buena nota" que sale al escenario con unos jeans usados, una camisa negra tal cual y su melena pelirroja despeinada. Esa sencillez sumada a la innegable virtud con la que hace sonar los instrumentos fueron atributos magnéticos para los aficionados que agrupan el club de fans de este Englishman.

Las baladas del inglés enamoraron a una generación de fanáticas, que ayer abarrotaron el Anfiteatro Coca Cola del Parque Viva. La aglomeración de más de 18.000 personas empezó a calentar con los acordes del tico Pedro Capmany, a quien se le reventó una cuerda durante su primera canción y aprovechó para referirse a la humildad de Sheeran.

Tras estar 20 minutos en el escenario, Capmany le cedió el espacio inglés Antonio Lulic, el telonero de Sheeran durante el Divide Tour. Lulic es un rubio cajonudo que se autodefine como una músico "alcohólico y quebrado pero que es agradecido con la vida". Armado nada más con su guitarra, el británico reventó gargantas y se ganó el cariño de los aficionados al interpretar sus canciones City of Austin, Texas y Beckoning Drum

Este inglés bonachón y carismático se despidió con un selfie y un inesperado cover de Carly Rae Jepsen Call Me Maybe . Lulic dejó el terreno listo y fértil para su compatriota: el plato fuerte de la velada.

Una calurosa bienvenida. Las fanáticas prepararon su propio número para sorprender a Sheeran y vaya que lo hicieron.

Los miembros del club de fans se pusieron de acuerdo semanas antes de la presentación para iluminar el anfiteatro al reventar sus pulseras de neón de distintos colores.

"Ed es una persona muy talentosa que surgió de las dificultades. Él luchó mucho para llegar hasta donde está ahorita. Sus letras transmiten paz y vibras positivas, es una persona que ayuda a los demás y siempre tiene una sonrisa para sus fans", confesó con mucha emoción Stephanie Campos, la presidenta del club de fans del cantautor inglés.

Los Sheerios, como se le conoce a los fans del inglés, también preparon un gran cartel con la frase Fell in love with the Englishman, aludiendo al estribillo de canción Galway Girl, del reciente disco Divide.

"Nosotros como aficionados nos entregamos completamente al autor y nos consideramos personas tranquilas, pero que admiramos el talento de Sheeran", confesó la estudiante de inglés de 20 años, Margoth Carrera.

Fue una noche inolvidable para las miles de aficionadas que corearon a todo galillo las piezas de su ídolo inglés.

"Me encanta el mensaje positivo que da Sheeran para estas nuevas generaciones", reflexionó, esto es una oportunidad que no se podía dejar pasar", reflexionó Carolina Monestel quien llevó a su hermana menor y a sus amigas del colegio Blue Valley a disfrutar la velada.