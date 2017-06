Ed Sheeran: 'Nunca imaginé que estaría en Costa Rica...'

La Guácima, Alajuela

A Ed Sheeran se lo reconoce como un tipo relativamente "normal", una estrella que, por más fama que adquiera, no ha dejado de ser accesible para sus fans. Quizá por eso no extrañó que ofreciera a medios nacionales hacer una entrevista en persona antes de su concierto, algo atípico entre los artistas internacionales de su talla que visitan Costa Rica.

Cuando los conciertos están llenos desde antes, es difícil que un artista se siente a conversar con un periodista, menos en los minutos finales antes del show –y a Ed Sheeran lo esperaban unas 20.000 personas–. Así se veía y escuchaba desde los camerinos en el Anfiteatro Coca-Cola de Parque Viva, a solo una hora de la salida del inglés al escenario.

Afuera de los camerinos, los camarógrafos de La Nación y Teletica conversaban sobre la llegada de Keylor Navas y las nulas posibilidades de tomarle a una fotografía al astro cuando llegó al país. Parece mentira, pero por estos tiempos, es más fácil hablar con Ed Sheeran que con el portero de la Selección Nacional.

"Es impresionante, es demasiado buena gente", dijo emocionado Pedro Capmany, quien justo venía de conocer al inglés y estaba a minutos de ser su telonero. "Le pedí una foto y agarró mi celular y empezó a tomar él solo, hasta se tomó un video".

A Sheeran lo esperamos 40 minutos para una entrevista de 10. La espera fue recompensada con un entrevistado alegre, tranquilo, humilde y sí, accesible ante todo, vestido con la sencillez que lo caracteriza.

"La ketchup Heinz me envió un regalo personalizado, una botella con algunas de mis letras, diría que todo va muy bien hasta ahora", dijo Sheeran antes de su presentación.

¿Alguna vez se imaginó haciendo una gira mundial como esta?

Es mi primera vez en algo así y ya sido muy emocionante tocar en todos lugares. Nunca imaginé que estaría en Costa Rica y, bueno, hoy tengo esta increíble oportunidad.

Han sido dos años de muchos cambios, pero creo que es genial para mí, un chico de 26 años, el poder viajar por el mundo y conseguir dinero por ello; no puedo pedir más, es impresionante.

¿Como ha sido volver al lugar en el que nació (en Reino Unido) después de vivir toda esta fama?

Conozco casi a todas las personas que viven por allá, entonces no ha sido tan difícil vivir con el éxito. Creo que más difícil que eso ha sido estar lejos de casa, porque me hace mucha falta.

Para hacer su disco Divide hizo muchos viajes, de hecho...

Había pasado por algunos de esos lugares antes y me concentré en volver a los lugares que más me habían gustado. Se sintió muy bien, creo que disfruté mucho y pude escribir varias canciones.

¿Cuál de esas canciones cree que refleja mejor el lugar en donde estuvo?

Creo​ que la canción que hice en Ghana, se llama Yipie, y siempre me recuerda muchísimo a ese lugar, pues capturamos sonidos que me lo recuerdan mucho.

En este álbum está Shape of You, que es la canción más grande en toda su carrera. ¿Entra al estudio pensando en que es necesario hacer un disco exitoso? ¿Siente esa presión?

Creo que esa canción abrió un espacio muy importante en mi carrera y creo que se trata de eso, de hacer algo y luego hacer algo igual o más grande, así que es bonito tener una canción realmente grande como Shape of You.

Alguna gente se sorprendió de que fuera una canción sexi, la crítica estaba acostumbrada a verlo como un chico sensible...

Creo que quien se haya sorprendido es porque no ha escuchado mis otros álbumes, porque yo he hecho canciones con temas similares antes. Quizá se trata de que la gente no me ve como una persona atractiva comúnmente y por eso no me imagina siendo sensual. Creo que es la gente proyecta sus propias inseguridades en mí y no me imagina siendo sexual.

Después de este álbum y esta gira, ¿qué sigue?

Creo que voy a ir al estudio a trabajar en el cuarto álbum, es necesario, pero no sé si salga inmediatamente. Tal vez me dedique a otras cosas...

Ha actuado en películas y recientemente en Game of Thrones. ¿Quiere actuar de nuevo, tal vez?

Sí, exactamente. Estoy preparando un proyecto que me va a tomar al menos unos tres años. Va a ser algo muy británico, de bajo presupuesto, una ficción. Va a tener mucha música, eso lo puedo adelantar.

¿Aprovechará la experiencia que le dejaron sus otras apariciones frente a la cámara?

Sí, pues fueron experiencias buenas. No me considero un actor, pero creo que aprendí mucho. Fue increíble ser parte de Game of Thrones porque soy un gran fan y siento que es de las mejores series que hay.

Cuando no está trabajando en su música, ¿qué escucha?

Creo que no he escuchado mucha música recientemente, me he perdido un poco de los lanzamientos recientes. El último disco que compré fue el de J Cole, que me encantó, él es muy bueno.

También escucho mucha música de mis amigos que están en el estudio. No puedo decirte mucho, pero me encanta recibir material de ellos y saber que están haciendo lo que les gusta.