Food & Wine Festival convoca a los amantes del arte culinario

Vinos, gin tonics y platillos de alta cocina protagonizarán etse sábado la segunda edición del Costa Rica Food & Wine Festival, que se realizará en el salón Arboleda y los jardines del Hotel Real InterContinental, en Escazú.

El evento recibirá a los comensales a partir de las 11 a. m. y hasta las 11 p. m. y la entrada es gratuita.

Durante toda la jornada, los asistentes podrán disfrutar de bocas preparadas por los chefs nacionales Marco Antonio Ganoza (La Divina Comida), Rodrigo Montesinos (El Punto), José González (Al Mercat), Giulio Caccamo (Pimento), Sebastián La Rocca (Nomade), Keilor Sánchez (L'Ile de France) y Nena Murillo (Raw. Co.).

Archivo: El Punto: éxtasis para el paladar; alimento para el alma

"Es cocina gourmet porque tiene una preparación más especializada y muchos están inspirados en la cocina local con ingedientes locales, como José González, de Al Mercat, que solo utiliza ingredientes cultivados en su finca", explica el director del festival, Óscar Alfaro.

"Con el Food & Wine Festival, estamos construyendo una plataforma para que la gente conozca a los creativos de la gastronomía local y para darle valor a la oferta culinaria de la ciudad", señaló.

Aunque el vino será uno de los componentes estrella del festival, tan solo participará la firma Florida Bebidas y Destilados, la cual aportará 12 etiquetas.

Las bebidas tendrán un costo de ¢2.000 en adelante, y todas las bocas tendrán un precio fijo de ¢3.500.

Además, habrá degustaciones gratuitas de chocolates saludables, martini de atún, carpaccio de chayote y leche de tigre, así como una charla sobre tendencias de cocina con Carolina Soto de Herrero.

Propuesta atrevida

A diferencia de la primera edición, que se asemejaba más a una feria gastronómica, este año el festival contará con la presencia de reconocidos chefs internacionales que llevarán a los paladares asistentes a través de un verdadero paseo gastronómico con los flash dinners.

Mirciny Moliviatis, Matías Palomo y Curtis Duffy serán los exponentes de la cumbre de la gastronomía mundial.

La primera, de origen guatemalteco, forma parte del programa Puro Chef (FoxLife) y de Desafío Culinario. Además, es autora del libro Viviendo la receta y ganadora del premio The Best in the World de los Gourmand Awards.

El chileno Palomo trabajó en el conocido restaurante Arzak (galardonado con tres estrellas Michelin) y en el aclamado Bulli, de Ferrán Adriá. En el 2006, abrió las puertas de su propio restaurante, Sukalde, localizado en Santiago de Chile, y un año más tarde fue premiado como Chef del Año por el Círculo de Periodistas Gastronómicos y como Chef Revelación por la revista Wiken.

Por su parte, Curtis Duffy es el copropietario de Grace, un laureado restaurante de la ciudad de Chicago que en el 2015 obtuvo un alto reconocimiento por la Michelin Guide. Hasta la fecha, este es el único restaurante de esa ciudad estadounidense que ha logrado mantenerse con tres estrellas en la prestigiosa guía.

En estas cenas, de 30 minutos de duración, los chefs nacionales se encargarán de las entradas, mientras que los extranjeros porpondrán los platos fuertes.

"El menú es improvisación del chef y no se comunica con anticipación", comentó Alfaro. "Todos son, definitivamente, platos muy epsaciela. Es por eso que se llama 'arte culinario', porque todo es de invención del chef".

La cena de la dupla de Duffy Sebastián La Rocca ya está agotada, pero aún quedan espacios para las de Moliviatis y Rodrigo Montesinos, así como para la de Palomo y Rodrigo Montesinos.

Para asistir a las Visa Infinite Flash Dinners, es necesario hacer la reservación al teléfono 7018-4000. Estas cenas tienen un costo de ¢20.000 por persona.