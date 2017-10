Representante de Costa Rica en "Miss Universo asiático" sufre percance durante desfile con traje típico

Durante la presentación del traje típico en el concurso Miss Grand International, este 12 de octubre, la participación de la tica María Amalia Matamoros llamó la atención no solamente por su belleza y su buena pasarela, sino también por un pequeño percance con un gran accesorio que llevaba en su cabeza.

Poco después de decir su nombre y el país del cuál provenía, dio unos cuantos pasos e hizo un desplante que provocó que el penacho se resbalara de su cabeza. Con gracia y simpatía, Matamoros lo volvió a colocar en su lugar, lo llevó sujetado con su mano y terminó su presentación.

Para Allan Alemán, director de la franquicia Reinas de Costa Rica, la costarricense supo sobrellevar la situación.

"Son cosas que pasan, creo que cuando ella hace su desplante se le va para atrás el penacho que lleva; sin embargo, lo sostiene. Ella hace un gesto como si lo sucedido hubiera sido parte del show. No creo que lo que pasó fuera tan relevante. No creo que el incidente le afectara, siento que no fue desastroso, supo salir de eso y lo manejó con la experiencia que le han dado los concursos de belleza".

María Amalia Matamoros fue dos veces candidata del Miss Costa Rica (ediciones 2014 y 2016), en el 2014 se coronó internacionalmente como Miss Panamerican International y en el 2008 ganó el Miss Teen ExpoWorld.

La estudiante de Dirección de Empresas, de 27 años de edad, también suma el triunfo del certamen local Miss Costa Rica Mundo, en el 2008, según informó Viva anteriormente.

Sobre el traje. Alemán contó que el traje llevado al concurso, catalogado como el "Miss Universo asiático", fue confeccionado por el costarricense William Rodríguez, quien, además, apoya a María Amalia con la elaboración de sus trajes de noche.

“Quisimos buscar algo que resaltara la figura de María Amalia sin que el traje y su físico 'se pelearan'. Para el traje se trabajó con indígenas borucas. Queríamos rescatar su tradición. La ropa se trabajó con plumas y lentejuelas”, contó.

El penacho utilizado es una de las artesanías que hacen los borucas, según Alemán, lo que hicieron fue adaptarla a la cabeza de María Amalia.

“El penacho es hecho totalmente a mano, fue tallado hecho por ellos”, aseguró.

Sobre el peso del gran accesorio, el formador de reinas explicó que fue elaborado con madera de balsa, por lo que no es para nada pesado.

María Amalia Matamoros viajó el pasado 5 de octubre a Vietnam para ser parte de este certamen en el que compite con 72 delegadas de todo el mundo. La final se realizará el miércoles 25.