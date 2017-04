Chris Soules fue arrestrado este lunes por la noche

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Noticia La Nación: Estrella de 'The Bachelor' que grabó serie en Costa Rica fue detenido tras huir de mortal accidente

Entretenimiento Estrella de 'The Bachelor' que grabó serie en Costa Rica fue detenido tras huir de mortal accidente

La estrella de la televisión estadounidense Chris Soules fue detenido luego de huir de un accidente de tránsito que él provocó y que acabó con la vida de una persona.

Soules es reconocido internacionalmente por participar en los realities The Bachelor y Dancing with the Stars, ambos de la cadena ABC.

A finales de enero, Soules estuvo de visita en Costa Rica grabando el piloto de la serie Human Nature, en la que el agricultor explora sobre la sostenibilidad ecológica. La finca Rosa Blanca, en Barrio Jesús de Santa Bárbara de Heredia; playa Guacalillo, en Tárcoles de Puntarenas; la Feria Verde de Ciudad Colón, y un proyecto de casas sostenibles en Pérez Zeledón de San José, fueron parte de los sitios que visitó la estrella foránea.

LEA TAMBIÉN: Estrella de 'The Bachelor' graba en Costa Rica serie sobre sostenibilidad

The New York Times informó que la detención de Soules, de 35 años, ocurrió en el estado de Iowa, (de donde es oriundo) el lunes por la noche mientras él descansaba en su casa de habitación.

"Las autoridades encontraron al Sr. Soules en su casa poco después (del accidente) y la oficina del sheriff dijo que fue arrestado y llevado a la cárcel del condado de Buchanan, donde fue acusado de salir de la escena de un accidente fatal de automóvil, un delito grave", informó el prestigioso diario.

Al momento del accidente Soules, quien se dedica a la agricultura, conducía una camioneta pick-up la cual chocó por detrás a un tractor. El fuerte impacto sacó de la vía a ambos vehículos, provocando la muerte del chofer del tractor, identificado como Kenneth Mosher, un granjero de 66 años.

Soules fue puesto en libertad este martes por la mañana tras pagar una fianza de $10.000, dijeron las autoridades; sin embargo, deberá usar un grillete electrónico a la espera de un juicio.











Comparta este artículo Entretenimiento Estrella de 'The Bachelor' que grabó serie en Costa Rica fue detenido tras huir de mortal accidente Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Estrella de 'The Bachelor' que grabó serie en Costa Rica fue detenido tras huir de mortal accidente Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.