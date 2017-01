Estrella de ‘The Bachelor’ graba en Costa Rica serie sobre sostenibilidad

Piloto de ‘Human Nature‘ tiene como locaciones varias partes del país

Estrella. Chris Soules es un agricultor de Iowa, Estados Unidos, que saltó a la fama tras su paso por los realities The Bachelor y Dancing with the Stars , ambos de la cadena estadounidense ABC

Costa Rica alberga desde el lunes pasado la grabación del piloto de la serie Human Nature , en la que el galán de la televisión estadounidense Chris Soules explora sobre sostenibilidad ecológica.

La estrella foránea se popularizó en su país tras aparecer en el reality The Bachelor , de la cadena ABC. Más tarde fue fichado por la misma televisora para participar en Dancing with the Stars Estados Unidos.

En Human Nature , Soules fusiona su afición por el campo –es un agricultor de Iowa– con la experiencia adquirida tras su paso por la pantalla chica, con el objetivo de mostrarle al mundo la respuesta preventiva que, desde Costa Rica y otros países, ofrecen los seres humanos para conservar y perpetuar a los seres vivos y su entorno.

La tarde del miércoles, por ejemplo, Soules conoció los procesos sostenibles que Glen Jampol promueve en su finca Rosa Blanca , una inmensa plantación de café ubicada en Barrio Jesús de Santa Bárbara de Heredia, que funciona como uno de los destinos ecoturísticos más importantes del país.

Ahí Chris, de 35 años, aprendió los procesos que hay en un beneficio de café, como el despulpado del fruto, su secado y el reciclaje de la pulpa para usarla como fertilizante. También se familiarizó con la lombricultura.

“Desconocía que el uso de las lombrices para abono natural se dada acá. Vinimos para aprender cosas primeramente porque sabemos que Costa Rica es líder en sostenibilidad y es increíble. El mundo necesita conocer de esto para poner a Costa Rica en un pedestal y aprender del éxito que tienen ustedes y todos los esfuerzos que están haciendo para tener una vida mejor”, comentó Chris, en exclusiva a Viva .

Además de la finca florense, en Human Nature se mostrarán otros destinos ecoturísticos de Costa Rica, entre ellos playa Guacalillo, en Tárcoles de Puntarenas; la Feria Verde de Ciudad Colón, otra finca de la Cooperativa de Caficultores y Servicios Múltiples de Tarrazú (Coopetarrazú) y un proyecto de casas sostenibles en Pérez Zeledón de San José.

La producción

La serie es de la compañía estadounidense Stafford Multimedia y en las grabaciones locales participó la productora nacional Costa Rica Film Support , a cargo de Sara Rossi y Julie Chaverri, quienes aportaron parte del crew .

Huntley Ritter, uno de los productores ejecutivos de la serie, comentó que además de Costa Rica, la producción mostrará otros países exitosos en materia de sostenibilidad ecológica como Brasil, Dinamarca y Holanda, entre otros.

“La idea es aprender de estos viajes y de las diferentes culturas, aplicarlos y enseñarle al mundo entero cómo es que se hacen. Es entender cómo hay países que logran una conexión entre humanidad y naturaleza”, refirió Ritter, actor en películas como The Wedding Planner (con Jennifer Lopez y Matthew McConaughey) o We are Marshall (también con Matthew McConaughey).

El piloto de la serie tiene previsto estrenarse el tercer trimestre de este año en la televisión de Estados Unidos y se pretende distribuir a todo el mundo a través de compañía de televisión por cable.

Chris Soules: 'Estoy más orgulloso de Dancing with the Stars que de The Bachelor

Chris Soules no planeó su fama. La popularidad le llegó de imprevisto y hoy la aprovecha para mezclar sus dos grandes pasiones: la vida en el campo y la televisión.

El estadounidense es un simpático y atractivo agricultor originario de Arlington, Iowa, Estados Unidos, que apareció por primera vez en la TV en el 2014, en la décima temporada de The Bachelorette.

Un año después, fue seleccionado para participar en The Bachelor , un exitoso reality show de ABC que buscó acabar con su soltería.

En el programa, Soules protagonizó múltiples citas amorosas con mujeres de todas partes de Estados Unidos y aunque se decidió por una, al final las cosas no funcionaron y sigue en la búsqueda de su media naranja.

"Me han visto en diferentes facetas. He tenido buenas experiencias, una de ellas fue en The Bachelor que al final terminó siendo una plataforma, aunque desafortunadamente no resultó en el amor", dijo.

El galán estadounidense afirma que su paso por la televisión desembocó en oportunidades nunca imaginadas.

"La televisión me ha permitido brillar. En vez de estar buscando una esposa ahora estoy aprendiendo de las personas que trabajan con la tierra y en cómo hacer ese trabajo sostenible para mejorar el mundo en el que vivimos", agregó la estrella sobre su nuevo proyecto Human Nature.

Chris también fue parte de la temporada n.° 20 de Dancing with the Stars ( DWTS) Estados Unidos (2015).

"Estoy más orgulloso de ese proyecto (DWTS) que de The Bachelor. Dancing with the Stars fue una gran experiencia que me ayudó a prepararme para hacer cosas realmente difíciles y creo que no voy a volver a tener miedo de hacer algo porque nunca tuve más susto que la primera vez que estuve en la pista de baile", agregó.

También ese año estuvo en Worst Cooks in America: Celebrity Edition.











Comparta este artículo Entretenimiento Estrella de ‘The Bachelor’ graba en Costa Rica serie sobre sostenibilidad Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Estrella de ‘The Bachelor’ graba en Costa Rica serie sobre sostenibilidad Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.