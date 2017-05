Fans celebran el día de 'Star Wars' en todo el mundo

Festejo se extenderá al fin de semana

Con videos graciosos, fotografías o vistiéndose como su personaje favorito de la saga de películas Star Wars es que los fans de esta producción festejan su día mundial.

Se trata del 4 de mayo, fecha que coincide con un juego de letras y palabras en inglés que se relaciona con la frase "May the force be with you" (Que la fuerza te acompañe) ya que la fecha en inglés se pronuncia "May the fourth".

LEA MÁS: ¿Qué nos dejó la convención del 40.° aniversario de 'Star Wars'?

En un principio fueron los propios seguidores de la historia creada por George Lucas quienes promovieron el día, pero con el paso de los años el festejo se ha extendido por todo el mundo.











