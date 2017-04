¿Qué nos dejó la convención del 40.° aniversario de 'Star Wars'?

Se realizó en Orlando, Florida

La convención más grande de Star Wars finalizó este fin de semana, tras cuatro días cargados de emociones para los fans de la saga intergaláctica. A 40 años del debut de la popular saga de fantasía con Una nueva esperanza, primó la nostalgia en Orlando, Florida, pero más allá de solo recordar el pasado, Lucas Film y Disney dieron a conocer los pasos que tomará la franquicia en todas sus ramas –películas, videojuegos, series y parques temáticos– en los próximos dos años.

En resumen: se dio a conocer el primer adelanto del Episodio VIII: The Last Jedi; se reveló el contenido del videojuego Star Wars Battlefront II; anunciaron la última temporada de la serie animada Star Wars Rebels y, finalmente, algo se escuchó (aunque no mucho) del futuro parque de diversiones inspirado en la franquicia.

El último Jedi

Lo que más trascendió de la convención fue el primer adelanto de la próxima película de Star Wars, El último Jedi, que por cierto tiene muchas similitudes con el tráiler de la pasada cinta, El despertar de la fuerza (vea la comparación en el video de arriba).

Durante la convención, el director de la cinta, Rian Johnson, compartió una mesa redonda con otros miembros del elenco, como Daisy Ridley (Rey) y John Boyega (Finn).

Ridley adelantó que la historia se enfocará en la relación de Rey y Luke Skywalker, quienes se conocieron al final de la última película, estrenada en el 2015. Ridley reveló que Rey se sentirá decepcionada de Luke Skywalker, pero no quiso decir por qué.

Johnson, por su parte, reveló que la actriz asiática-americana Kelly Marie Tran tendrá un rol importante. Tran interpretará a una mecánica de la Resistencia que hará mancuerna con Finn (John Boyega) en su lucha contra la opresora Nueva Orden.

Además, la presidente de Lucas Film, Kathleen Kennedy, anunció que la fallecida Carrie Fisher (Leia Organa) no aparecerá en el episodio IX de Star Wars, aunque originalmente estaba planeado. Esta aclaración pone fin a los rumores que apuntaban a que Fisher iba a ser digitalmente recreada digitalmente, circulados en días anteriores por el hermano de la estrella, protagonista de la saga desde 1977.

Rebels y Boba Fett

Malas noticias para los que seguimos la serie animada de Star Wars: Rebels. El creador de la producción, Dave Filoni, reveló que la próxima temporada será la última. Filoni prometió darle a Rebels un final digno a todos los arcos dramáticos de la serie. Todo apunta a que la trama de la serie concluirá durante los hechos ocurridos durante la películas Star Wars Rogue One y el Episodio IV: Una nueva esperanza.

Al final de su presentación, Filoni dejó a todos atónitos al revelar el origen de la cicatriz del cazarrecompensas Boba Fett por medio de un episodio inédito de la serie Star Wars: Clone Wars. En este corto de menos de dos minutos, Fett se enfrenta a su contraparte Cad Bane en un duelo al mejor estilo western. Al final, Fett recibe un disparo en la cabeza que deja la marca en el icónico casco del cazarrecompensas. Puede ver el video arriba.

Videojuegos

En la convención se reveló el primer adelanto del videojuego Star Wars: Battlefront II. Este título contará con un modo multijugador robusto en el cual los jugadores podrán utilizar a distintos héroes de la saga, como Rey, el maestro Yoda, Kylo Ren y el villano del Episodio I: La amenaza fantasma, Darth Maul.

En el modo de "campaña", de un solo jugador, la protagonista de este videojuego es una soldado a la orden del Imperio, o sea, uno usa a los malos. Tal decisión cambia la perspectiva de los últimos títulos de la saga intergaláctica, que han colocado al jugador en el punto de vista de los héroes.

La historia de este videojuego se enfocará en los hechos que conectan la películas Star Wars: el regreso del Jedi y Star Wars: El despertar de la fuerza, precisamente después de la explosión de las segunda Estrella de la Muerte.

Star Wars: Battlefront II fue desarrollado por el grupo de escritores de Lucas Film y se espera que salga a la venta durante el último trimestre del 2017. Este título estará disponible para las consolas de Xbox One, PlayStation 4 y PC.











