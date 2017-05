Shakira presentó el video su nuevo sencillo 'Me enamoré'

La galardonada estrella colombiana Shakira presentó este viernes el video de su nuevo sencillo Me enamoré. Esta canción forma parte del la próxima producción discográfica de la cafetera titulada El Dorado que se estrenará el 26 de mayo.

El tema Me Enamoré cuenta la historia de amor entre la suramericana y el futbolista del F.C Barcelona Piqué. El video fue codirigido por Shakira junto a la guía del exitoso productor español, Jaume de Laiguan, quien también dirigió los videos de La Bicicleta y Chantaje, entre otros trabajos recientes al lado de la superestrella barranquillera.

El próximo disco de Shakira girará alrededor de la mítica ciudad El Dorado, la cual guardaba tesoros preciosos y fue el objetivo de cientas de expediciones en las densas suramericanas.

De este álbum se han desprendido cuatro éxitos arrasadores. El primero fue La Bicicleta, que fusiona el vallenato y la música urbana en colaboración de su coterráneo Carlos Vives. Después vino el tema seductor Chantaje con la participación de Maluma. Este título logró mil millones de reproducciones en YouTube y se convirtió en uno de los videos latinos con más visitas.

Otras canciones de este nuevo disco son: Nada, Amarillo, Perro Fiel, junto a Nicky Jam, Trap, con Maluma, Comme moi, con el francés Black M, y Toneladas, así como tres canciones en inglés llamadas When a Woman (Cuando Una Mujer), Coconut Tree (El Cocotero) y What We Said (Lo Que Dijimos), al lado de Magic!.

El Dorado es el primer disco en español desde Sale el Sol (2010) y el primer disco en general desde Shakira (2014), disco en inglés.

