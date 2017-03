Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El reconocido actor de Capitán América, Chris Evans, criticó fuertemente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Los reclamos se dieron a conocer por medio de una entrevista publicada por la revista Esquire.

El artículo de la revista deja en evidencia que a Evans aún le cuesta creer que Donald Trump sea el mandatario de la potencia americana.

"Siento furia y rabia, esto es inimaginable. La gente estaba tan desesperada por escuchar a alguien culpar a un grupo de personas por todos sus problemas", dijo Evans al tabloide norteamericano.

"La gente se conformó con escuchar a alguien enojado. Alguien como Trump, alguien nuevo que no profundiza en temas relevantes o a alguien como Steve Banon (Jefe de Campaña de Trump) ¡Banon! Ese hombre no tiene lugar en la política", destacó el espigado actor, quien públicamente apoyó a Hillary Clinton en las pasadas elecciones.

LEA: Capitán América: Civil War ya comenzó a conquistar la crítica

El héroe de la casa de Marvel fue advertido en repetidas ocasiones que sus comentarios hacia figuras políticas pueden tener repercusiones en un futuro. No obstante para Evans es importante que figuras públicas incentiven estos puntos de discusión.

"Sé que mi trabajo es vender tiquetes para llenar butacas en un cine, pero no podría vivir conmigo mismo ni verme al espejo si no expreso mi descontento. Si la gente no va a ver mis películas por decir lo pienso, es un precio que estoy dispuesto a pagar", puntualizó Evans.

El Capitán América volverá a la acción en la tercera cinta de los Vengadores, Avengers: Infinity War, que se estrenará en 2018.











Comparta este artículo Entretenimiento Chris Evans, actor de 'Capitán America', arremete contra Donald Trump Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Chris Evans, actor de 'Capitán America', arremete contra Donald Trump Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.