'No voy a repensar el pago': Viceministra rechaza que la Procuraduría haya cuestionado su cobro por prohibición

La viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, se aferra a su interpretación legal para defender el incentivo de más de ¢800.000 mensuales que ha recibido en los últimos 33 meses, por concepto de prohibición, pese a que la procuradora general adjunta considera que una persona egresada de la licenciatura en Derecho y que no está adscrita al colegio profesional respectivo, no califica para recibir el beneficio.

El portal de noticias elmundo.cr dio a conocer este lunes que la viceministra ha recibido el pago a pesar de no contar con los títulos académicos que justifiquen la compensación por prohibición, que a la fecha le ha significado a Zúñiga un ingreso de ¢30,1 millones, a razón de ¢846.722 mensuales.

"En mi caso en particular no voy a repensar el pago, insisto, el pago de prohibición está apegado a la legalidad, a lo que establecen dos normas, que son leyes vigentes de la República en este momento: La Ley de (Compensación de la) Prohibición y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito", aseveró.

Zúñiga aseguró esta tarde, en conferencia de prensa, que el incentivo está a derecho, pese a cuestionamientos revelados por la prensa y que han encontrado eco tanto en el Congreso como en la Procuraduría General de la República.

"Respecto a lo planteado por la señora procuradora el día de ayer (lunes), siendo que no responde a una resolución específica sobre mi caso, por consiguiente no voy a ampliar al respecto", dijo la viceministra.

La procuradora adjunta, Magda Inés Rojas, dijo a La Nación el lunes que una viceministra egresada de la licenciatura en Derecho, como es el caso de Zúñiga, no puede acceder a ese incentivo. Sí podría cobrar otra compensación, declaró Rojas, pero equivalente al 45% de su sueldo base.

El día de ayer, tres diputados plantearon una denuncia ante la Contraloría General de la República en la que se cuestiona el pago que ha recibido Zúñiga.

Sobre esta pesquisa, la viceministra indicó que no ha sido notificada formalmente, por lo cual decidió no ampliar detalles sobre su argumentación.

"No me referiré más allá de lo que ya he expresado en distintos espacios, también por respeto al eventual procedimiento y, si eventualmente considero oportuno ampliar mi descargo, lo haré por las vías legales correspondientes, apegada al debido proceso", enfatizó.

Este es el tercer caso de un sobresueldo que se paga a viceministros del gobierno de Luis Guillermo Solís en donde la polémica sobre la legalidad ha predominado.

A mediados del 2015 trascendió que la viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz cobró de más ¢11 millones por pagos que no le correspondía recibir.

La funcionaria llegó a un acuerdo con el Estado para devolver esa suma en tractos, antes de que se venza su nombramiento en mayo del próximo año.

El segundo caso se dio a finales del año pasado, cuando se hizo público que la viceministra de Vivienda, Ana Cristina Trejos, acordó devolver ¢8 millones en desembolsos mensuales.

De vacaciones. Durante la conferencia de prensa de hoy, Zúñiga anunció que a partir de este miércoles se irá de vacaciones, y que volverá el 6 de marzo póximo.

La funcionaria advirtió que no se trata de una manera de evadir consultas sobre el tema, y declaró que había solicitado dicho permiso desde octubre del año pasado.

"Esta mañana el señor presidente ratificó estas vacaciones", dijo Zúñiga.

La ministra, encargada de la consulta sobre corrupción de parte del Poder Ejecutivo, y encargada de diálogo político de la Presidencia de la República, indicó que al volver de su descanso permanecerá abierta a cualquier consulta sobre el tema, incluso si eso implica ir al Congreso a rendir cuentas sobre el incentivo salarial.

"Estoy anuente, no solo ante la Asamblea Legislativa, sino ante cualquier entidad competente y seguiré anuente a recibir cualquier medio, o solicitud al respecto. Creo que parte de la congruencia de la política de Gobierno abierto que se ha impulsado en esta administración, implica el enfrentar cualquier cuestionamiento, crítica o duda. Estamos no solo obligados, sino que hay una obligación ética por la que hay que responder", dijo.











