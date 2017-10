Víctor Hugo Víquez queda fuera de papeleta del PLN por vínculo con Juan Carlos Bolaños

El político Víctor Hugo Víquez quedó fuera de la papeleta a diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) luego de que trascendiera una gestión que hizo, en el 2013, en favor del empresario Juan Carlos Bolaños ante la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Así lo anunció el candidato presidencial del PLN, Antonio Álvarez Desanti, minutos después de las 11 a. m. en su sede de campaña en Los Yoses, en Montes de Oca. Víquez ocupaba el primer lugar de la papeleta por Heredia. Él ya había sido congresista en el periodo 2010-2014.

El miércoles, La Nación dio a conocer que, en el 2013, la Auditoría Interna de la CNE denunció al entonces diputado por supuestamente enviar mensajes de texto a la presidenta ejecutiva de la institución en aquella época, Vanessa Rosales, en apoyo al empresario Juan Carlos Bolaños, quien aspiraba a ganar un contrato para encargarse de la estabilización de taludes en el camino entre Ciudad Colón y El Rodeo de Mora.

Antonio Álvarez Desanti afirmó que los hechos lo "inclinan a pedirle a don Víctor que mejor renuncie y él, con hidalguía, ha puesto la renuncia".

"Le agradezco la lealtad en cuanto a abrirme las puertas para que yo tome la decisión más conveniente para la campaña y para llevar a Liberación Nacional a la presidencia de la República", declaró el candidato presidencial, quien ofreció la conferencia acompañado del propio Víquez.

El exaspirante a diputado deberá comunicar su decisión al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Ahora, la papeleta del PLN por Heredia será encabezada por Ana Lucía Delgado, quien antes estaba en el segundo lugar. Al segundo lugar asciende Jorge Fonseca y, al tercero, Diana Jiménez.

Álvarez sostuvo que no hay problema con la paridad de género en las papeletas diputadiles del PLN porque ahora la relación mujeres-hombres queda 4-3, con cuatro mujeres encabezando papeletas provinciales y tres hombres.

"Cometí un error". Víquez por su parte, alega que cometió un error, pero que en su criterio su actuar no puede ser catalogado como "acto delictivo enorme". Negó tener alguna relación de amistad con Bolaños y enfatizó en que renunciaba a su aspiración para no perjudicar la campaña de Álvarez Desanti.

"Por ese presento la renuncia, estoy reconocmiento mi error, estoy pagando las consecuencias de mis actos, estoy asumiento la responsabilidad y poniendo mi puesto a disposición de mi candidato. Si no hubiese cometido ese error no estaría aquí sentado, estaría trabajando en la campaña", dijo el herediano.

Insistió en que el empresario cementero nunca le pidió ayuda para obtener la licitación, sino sobre el procedimiento de esa licitación.

"No tenía cercanías con él, ni las tengo, como lo he explicado una y otra vez. En algún momento me lo presentaron, yo le di posiblemente una tarjeta mía, él me llamó y me pidió que intercediera. Yo le dije 'yo no puedo interceder por una licitación', ante lo cual él me dijo 'no, no, es por el procedimiento que se está llevando a cabo, a mí me están perjudicando'. Entonces yo le dije 'con mucho' y le mandé a doña Vanessa el mensaje que él me envió y eso fue todo. No hubo ningún otra comunicación con él de absolutamente nada, ni siguió, ni tengo amistad, ni sé dónde vive, pocas veces me lo topé", explicó Víquez.

Y añadió: "No me estaba pidiendo que se le beneficiara otorgándole la licitación ni mucho menos, era el procedimiento lo que él estaba pidiendo que se le revisara y como no se accedió, ahí quedó el tema".

Sobre el mensaje que le envía a Rosales en el que le dice que Bolaños ayuda al PLN, se desdijo alegando que eso no le constaba.

"No me consta absolutamente nada, eso fue lo que él me dijo y yo erróneamente lo puse, pero no me consta que él haya ayudado o no, o que haya dado algún dinero al PLN", adujo el político verdiblanco.

La denuncia contra Víquez sobre un supuesto tráfico de influencias la presentó la CNE ante la Procuraduría de la Ética.

Según la denuncia, Bolaños le solicitó a Víquez que interviniera ante Rosales "con el propósito de que le diera atención al asunto de su interés".

El excandidato a diputado alegó que no recordaba los hechos.

Los días 14 y 15 de marzo de 2013, el dueño de la empresa JCB Alquiler de Maquinaria S.A., envió una serie de mensajes de texto a Rosales desacreditando a otro oferente que participaba en el concurso y al cual, al final, se le adjudicó el proyecto. Se trata de la empresa Rodio Swissboring S. A.

En uno de los mensajes, Bolaños le mencionó a la presidenta de la CNE que "Víquez" le dijo que ella no conocía de eso, pero que la información enviada era para que estuviera ubicada cuando le llegara el asunto.

Incluso, el 12 de marzo, presentó un oficio en la proveeduría de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), con una serie de observaciones para descalifican las ofertas presentadas por otras dos compañías.

Posteriormente, el 15 de marzo de 2013, el diputado Víctor Hugo Víquez envió mensajes de texto a Vanessa Rosales, a su celular institucional, comentándole las quejas de Bolaños.

Ante los mensajes de Víquez y Bolaños, Vanessa Rosales pidió a la Junta Directiva de la CNE permiso para abstenerse de participar en la adjudicación y, en su lugar, se designó al director ejecutivo de la institución, Álvaro Montero. Ella adujo que, a causa de los intercambios, se había enterado del contenido del expediente de manera anticipada.

Si bien la Procuraduría dio por ciertos los mensajes, la denuncia se desestimó porque no se consumó el hecho.

Este fue el intercambio de mensajes entre Víquez y la expresidenta de la CNE:

8:53 a. m.: Víctor Hugo Víquez le comenta a Vanessa Rosales que Juan Carlos Bolaños lo ha estado llamando para pedirle que interceda por él respecto a un asunto descrito en un mensaje adjunto, y agradece de antemano la ayuda que se le pueda dar, o por lo menos que sepa de su intervención.

En el mensaje adjuntado por Víquez, el cual había sido enviado de antemano por Juan Carlos Bolaños, se describe la supuesta irregularidad que se estaba presentando en el procedimiento de contratación de su interés, y una solicitud para que conversara con la señora Vanessa Rosales sobre el asunto.

9:01 a. m.: Vanessa Rosales le responde a Víctor Hugo Víquez expresándole su disgusto por la intervención y el riesgo de que se le acuse por ventaja indebida. Además, afirma que Juan Carlos Bolaños debe plantear sus reclamos por las vías administrativas previstas para ello.

9:04 a. m.: Víctor Hugo Víquez envía dos mensajes de texto adicionales. En el primero se disculpa por haberle escrito, y en el segundo, "comenta que Juan Carlos Bolaños, debido a que ayuda al Partido Liberación Nacional, quiere las cosas a como dé lugar, y que él cayó en su juego (SIC)".

Rosales se abstuvo