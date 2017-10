CNE denunció a candidato a diputado del PLN por mensajes en favor de Juan Carlos Bolaños

En el año 2013, la Auditoría Interna de la CNE denunció al actual candidato a diputado del PLN por Heredia, Víctor Hugo Víquez, por supuestamente enviar mensajes de texto a la entonces presidenta ejecutiva de esa institución, Vanessa Rosales, en apoyo al empresario Juan Carlos Bolaños quien aspiraba a ganar un contrato de obra pública que estaba por adjudicarse.

La denuncia sobre un supuesto tráfico de influencias la presentó ante la Procuraduría de la Ética. En aquel momento, Víquez era legislador de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN).

Si bien la Procuraduría dio por ciertos los mensajes, la denuncia se desestimó porque no se consumó el hecho.

Esa institución, a través de su oficina de prensa, confirmó la existencia de la denuncia y detalló que fue por una contratación de emergencia para la construcción de obras de estabilización de taludes en el camino entre Ciudad Colón y El Rodeo de Mora, de febrero del 2013.

Según la denuncia, Bolaños le solicitó a Víquez que interviniera ante Rosales "con el propósito de que le diera atención al asunto de su interés".

Los días 14 y 15 de marzo de 2013, el dueño de la empresa JCB Alquiler de Maquinaria S.A., envió una serie de mensajes de texto a Rosales desacreditando a otro oferente que participaba en el concurso y al cual, al final, se le adjudicó el proyecto. Se trata de la empresa Rodio Swissboring S. A.

En uno de los mensajes, Bolaños le mencionó a la presidenta de la CNE que "Víquez" le dijo que ella no conocía de eso, pero que la información enviada era para que estuviera ubicada cuando le llegara el asunto.

Incluso, el 12 de marzo, presentó un oficio en la proveeduría de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), con una serie de observaciones para descalifican las ofertas presentadas por otras dos compañías.

Posteriormente, el 15 de marzo de 2013, el diputado Víctor Hugo Víquez envió mensajes de texto a Vanessa Rosales, a su celular institucional, comentándole las quejas de Bolaños.

Este es el intercambio de mensajes entre Víctor Hugo Víquez y Vanessa Rosales el 15 de marzo del 2013:

8:53 a. m.: Víctor Hugo Víquez le comenta a Vanessa Rosales que Juan Carlos Bolaños lo ha estado llamando para pedirle que interceda por él respecto a un asunto descrito en un mensaje adjunto, y agradece de antemano la ayuda que se le pueda dar, o por lo menos que sepa de su intervención.

En el mensaje adjuntado por Víquez, el cual había sido enviado de antemano por Juan Carlos Bolaños, se describe la supuesta irregularidad que se estaba presentando en el procedimiento de contratación de su interés, y una solicitud para que conversara con la señora Vanessa Rosales sobre el asunto.

9:01 a. m.: Vanessa Rosales le responde a Víctor Hugo Víquez expresándole su disgusto por la intervención y el riesgo de que se le acuse por ventaja indebida. Además, afirma que Juan Carlos Bolaños debe plantear sus reclamos por las vías administrativas previstas para ello.

9:04 a. m.: Víctor Hugo Víquez envía dos mensajes de texto adicionales. En el primero se disculpa por haberle escrito, y en el segundo, "comenta que Juan Carlos Bolaños, debido a que ayuda al Partido Liberación Nacional, quiere las cosas a como dé lugar, y que él cayó en su juego (SIC)".

Rosales se abstuvo

Ante los mensajes de Víquez y Bolaños, Vanessa Rosales pidió a la Junta Directiva de la CNE permiso para abstenerse de participar en la adjudicación y, en su lugar, se designó al director ejecutivo de la institución, Álvaro Montero. Ella adujo que, a causa de los intercambios, se había enterado del contenido del expediente de manera anticipada.

En la sesión de Junta Directiva, la auditora Miriam Orozco se enteró de lo acontecido, procedió a realizar una investigación y a interponer una denuncia. No obstante, la Procuraduría desestimó el caso al considerar que el presunto tráfico de influencias no se consumó.

"La Procuraduría de la Ética Pública ordena la desestimación de la denuncia, porque considera que las actuaciones analizadas del diputado Víctor Hugo Víquez no llegan a configurar un delito de tráfico de influencias. Se obtiene evidencia que acredita la existencia de una serie de mensajes de texto enviados por el entonces diputado Víctor Hugo Víquez a la Presidente del CNE para que atendiera una gestión relacionada con el trámite del expediente de la contratación por emergencia Nº 74-2012 de interés del empresario Juan Carlos Bolaños Rojas".

"Sin embargo, se constata también que la actuación del servidor Víctor Hugo Víquez no produjo ningún resultado ventajoso para la empresa JCB Alquiler de Maquinaria S.A., debido a que la funcionaria Vanessa Rosales se separó del conocimiento del asunto y, finalmente, la contratación le fue adjudicada a otros oferentes. El delito de tráfico de influencia requiere para su configuración que la acción de influencia desplegada por el agente produzca, directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos", señala la resolución DEP-067-2013, del 6 de noviembre del 2013.

Dice no recordar. Ante consultas de La Nación y aunque se le dijo que la Procuraduría confirmaba la existencia de los mensajes enviados a Rosales, el liberacionista dice que no recuerda si mantuvo esa comunicación, al tiempo que negó estar al tanto de la existencia de un expediente en su contra por un aparente tráfico de influencias

En primera instancia dijo: "No, nunca, que yo recuerde no, nunca he enviado absolutamente nada. No recuerdo yo que haya hecho una gestión de Juan Carlos Bolaños y menos de esta obra, fijate vos ¿qué tengo que ver yo con ese cantón?".

Minutos después alegó: "No me puedo referir porque no conozco absolutamente nada, dejeme llamar a la Procuraduría mañana y con mucho gusto me refiero, pero yo no tengo absolutamente nada".

Más tarde insistió en que no recordaba: "Si digo que sí, miento; si digo que no, miento".

Él asegura que nunca recibió a Bolaños en la Asamblea Legislativa y que lo conoció en bar La Flota, en el centro de San José, "tomándose un trago", y que se lo presentó en entonces diputado Wálter Céspedes, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

El 24 de setiembre cuando se oficializó su candidatura, Víquez reconoció que conocía a Juan Carlos Bolaños, pero que no era su amigo y que prueba de ellos era que no sabía dónde vivía.

"Sí lo conozco, ¿quién no conoce a Juan Carlos Bolaños en este país? Lo conocí hace años cuando era diputado (...). Me lo presentaron, lo saludé, me lo topé muchas veces en restaurantes", aseguró el político en esa oportunidad.