Óscar Arias sobre eventual respaldo político a Álvarez Desanti: 'Son especulaciones'

Montes de Oca

Óscar Arias calificó como "especulaciones" su eventual "no" a una postulación presidencial para cederle el espacio al diputado Antonio Álvarez Desanti.

Para Arias, la especulación de que le brindaría su apoyo al presidente de la Asamblea Legislativa para que aspire a la candidatura presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN) nace de las "percepciones" de varios diputados que asistieron el lunes pasado a su casa de habitación parar una cita en la que les informó sobre lo que le ilusiona y lo que lo detiene de volver a la política.

LEA: Diputados del PLN perciben apoyo de arias a una precandidatura de Antonio Álvarez

"Yo no dije nada sobre el tema (de su posible apoyo a Álvarez). Nada más yo hablé sobre cómo veía a Costa Rica, qué me motivaba a ir a la política de nuevo y qué no me motivaba para volver a la política de nuevo y de ahí salieron varias especulaciones, pero eso es lo único que hay", afirmó, acomodado en uno de los sillones de la casa del exdiputado y reconocido arista, Francisco Antonio Pacheco, quien fue su anfitrión y del precandidato de la Unidad Social Cristiana (PUSC),Rodolfo Piza, con el que ambos conversaron sobre la reforma necesaria para agilizar el Estado y para llegar a decisiones trascendentales para el país.

Según Álvarez Desanti, Arias fue "generoso" al hablar el lunes durante la reunión sobre su gestión como presidente del Congreso, periodo que inició el 1°. de mayo pasado y que culminará el 30 de abril entrante.

Arias reiteró, como lo ha hecho a lo largo de esta semana, que aún no ha tomado la decisión de si entrará a la pelea por la candidatura presidencial del PLN, la cual, afirma, ganaría "caminando".

Apenas hace tres días le pidió sin éxito a José María Figueres, el más visible de los precandidatos del PLN, que ambos se retiren del mapa político para cederle todo el terreno a nuevas generaciones de líderes capaces de conducir los destinos del país.

LEA: Figueres rechaza propuesta de Arias de que ambos dejen la carrera electoral

Sin embargo, este jueves afirmó que aún es pronto para que él diga si, en caso de retirarse, respaldaría las aspiraciones de alguno de esos líderes más jovenes que piden un espacio en el PLN.

PUBLICIDAD

"No lo sé (si impulsaría a alguien) es una pregunta que todavía no puedo contestar porque no sé si yo voy a volver a la política o no. Una vez tomada esa decisión habrá mucho tiempo para meditar si vale la pena que yo pueda apoyar a alguien o no. Pero eso vendrá mucho tiempo después de que yo tome la decisión que debo tomar", contestó el Premio Nobel de la Paz.

Crítica y reformas. Sobre lo que conversó con el precandidato rojiazul, Rodolfo Piza, Arias dijo que ambos coincidieron en que si bien se requieren unas seis o siete reformas a la Constitución Política, lo relevante para soltar las amarras de la administración pública es reformar las leyes que se convierten en una maraña que no permite la toma ágil de decisiones.

"Hay leyes. Y, esas leyes, todos las conocemos, así es que no debería ser tan difícil (reformarlas), lo que pasa es que llegar a acuerdos en Costa Rica es cada vez es más difícil y yo, francamente, lo he dicho muchas veces: si llegamos a acuerdos cinco presidentes centroamericanos en los años 80 para lograr la paz, cómo puede ser que los partidos políticos aquí no se pongan de acuerdo, en cosas elementales y necesarias y urgentes", lamentó el político, quien ha dicho que estaría en disposición de volver a la política para gobernar "y no para administrar" el país.

Rodolfo Piza, en tanto, afirmó que él y Arias y coincidieron en "muchos puntos" en relación con la reforma estatal necesaria.

"Creo que en lo que hay que concentrarse es en esas reformas puntuales que están impidiendo que el país salga adelante, en Costa Rica se necesita liderazgo, sin duda, pero no basta el liderazgo, es necesario también ajustar el diseño de nuestra sociedad porque no está adaptado al hoy, todo cambia y es conveniente ajustarlo y cambiarlo. Usted puede tener el mejor piloto del mundo pero, si el carro no camina, no lo va a llevar a ningún lado", destacó Piza.

El rojiazul y Arias también coinciden en la necesidad de reformar el mercado de la electricidad, planteamiento que Arias ha reiterado a lo largo del proceso de consultas con líderes partidarios que inició y que le serviría de insumo para decidir si, finalmente, aspira o no a un tercer mandato presidencial.











Comparta este artículo Nacional Óscar Arias sobre eventual respaldo político a Álvarez Desanti: 'Son especulaciones' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Óscar Arias sobre eventual respaldo político a Álvarez Desanti: 'Son especulaciones' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.