Antonio Álvarez pide que no le pongan obstáculos para unir al PLN rumbo al 2018

El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Antonio Álvarez Desanti, pidió a las demás tendencias que le disputaron la nominación que "no se le paren en el carro" y que lo dejen sacar adelante la tarea de unir al partido rumbo a las elecciones presidenciales del 4 de febrero del 2018.

La petición la hizo este jueves durante el discurso que dirigió al partido después de recibir las credenciales que oficialmente lo acreditaron como el candidato presidencial verdiblanco, luego de que ganó con el 45,87% (191.217 votos) la convención del 2 de abril en la cual votaron 416.883 personas.

"Solo les pido que no se paren en el carro que tengo que empujar hacia adelante, que no me pongan obstáculos, que respetemos los resultados (de la convención) y que facilitemos que la gente se incorpore. Tienen mi promesa pública de que voy a abrir esos espacios para que vayamos con un partido unido y nadie se sienta como un candidato de segunda categoría", dijo, mientras lo aplaudía un salón de hotel Aurola, en San José centro, lleno de simpatizantes.

Álvarez dijo que ejercerá el liderazgo que el partido depositó en él para juntar a todas las tendencias del PLN.

"Dentro de mi espíritu existe la mayor apertura para que integremos a compañeros que estuvieron con otras tendencias (...). No me inspira ningún revanchismo ni dejar gente atrás porque temporalmente no hubieran estado acompañándome. Ya para mí esa es una página que hemos pasado y estoy seguro de que vamos a todos los espacios para que todos los liberacionistas se sientan incluidos y puedan ir a la Administración Álvarez Desanti", afirmó.

Sus afirmaciones ocurrieron tan solo unas horas después de que el figuerismo le reclamara a Álvarez por desistir de contactar a José María Figueres (quien obtuvo 154.830 votos, 37,14%) para una reunión posterior a la convención del 2 de abril, como las que el candidato mantuvo con Sigifredo Aiza (7,75%) y Rolando González (9,24%), exprecandidatos que ya trabajan en su campaña.

El candidato reiteró que va a retomar para su campaña las ideas de todas las tendencias que participaron en la convención: el ecologismo y la distribución de la riqueza que promovieron Figueres y Aiza, y la educación como bastión costarricense promovido por González.

El PLN aspira a ganar la Presidencia de la República en primera ronda electoral. Son varias las voces dentro del partido que reconocen que, en caso de una segunda ronda, se empinaría la cuesta para que el partido retorne al poder después de haberlo perdido en los comicios del 2014.

Otros liberacionistas, como el exministro de Seguridad, Fernando Berrocal, han dicho que esa meta no se logrará si no se logran unir todas las tendencias que integran al partido.

Su propuesta. Durante su discurso de aceptación de la candidatura, Álvarez Desanti intentó posicionar como eje de su propuesta de Gobierno "la sociedad de las oportunidades".

Entre las acciones para fundamentar esa promesa, Álvarez mencionó la necesidad de que el Estado acompañe más con apoyo técnico a los empresarios, que incluya y genere oportunidades empresariales y laborales para las mujeres y jóvenes y agregarle calidad a la elevada expectativa de vida de la que ya gozan los ciudadanos gracias a un sistema de salud mejor equipado.

Su esposa, la empresaria Nuria Marín, dijo que luchará desde la Oficina de la Primera Dama por la inclusión social y la paridad absoluta de las mujeres en el eventual gobierno de Álvarez.

Ella se comprometió este jueves a que ese eventual gobierno sea el primero cien por ciento paritario en la historia política del país.

En cuanto a acciones sociales, Marín afirmó que estarán enfocadas en acabar con la pobreza con rostro de mujer.

Sobre oportunidades para este sector de la población, ella agregó que el crédito y las oportunidades serán para que más mujeres alcancen el éxito empresarial.

"Y las queremos a todas exportando", recalcó, en medio de un ambiente de triunfalismo verdiblanco.

Tanto Marín como Álvarez Desanti fueron aclamados durante toda la sesión solemne del Tribunal Electoral Interno (TEI) del PLN como la próxima "pareja presidencial".

A pesar de que durante la noche del 2 de abril, después de que se cerraron las urnas, Antonio Álvarez reclamó al TEI por la lentitud con la que se desarrollaba el conteo de los votos emitidos en la convención, incluso con sospechas de un fraude en su contra, esta noche de jueves el candidato felicitó a los integrantes de ese órgano del PLN por la labor que desempeñaron durante la elección y posterior a esta.

El presidente de ese órgano, Alvis González, clamó al Comité Ejecutivo y al partido que reformen el sistema de elección de los representantes a las asambleas distritales, por caro y complejo, y pidió que el partido estrene un nuevo método dentro de cuatro años.

Álvarez Desanti dimensionó el reto que enfrentó el TEI con una comparación con el caudal de militantes de otras fuerzas políticas: "Mientras otros partidos no llevan ni 20.000 electores a sus convenciones, en el PLN hubo 23.000 candidatos durante las pasadas distritales", recalcó.

El candidato presidencial del PLN cerró su discurso comprometiéndose a gobernar con probidad y a demostrar que, con el PLN, "se puede estar en el gobierno combatiendo la corrupción y garantizó un gobierno honesto".











