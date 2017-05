Ottón Solís: 'Gobierno quiere convertir la comisión de control en comisión del perdón'

PAC saca a su fundador de órgano legislativo que vigila uso de recursos públicos

En el último año del Gobierno, la voz crítica e incómoda del diputado Ottón Solís Fallas ya no se oirá durante las sesiones de la Comisión para el Control del Ingreso y del Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa, luego de formar parte de ese influyente órgano parlamentario por tres años consecutivos.

La decisión provino del jefe de fracción del PAC, Javier Cambronero, quien excluyó al fundador de su partido de la lista de solicitudes que se le envían al presidente del Congreso, Gonzalo Ramírez, para que este los reparta en las respectivas comisiones ordinarias y especiales que tiene el Congreso.

En lugar de Solís y de Epsy Campbell, aliada del diputado en muchas investigaciones, Cambronero sugirió que integren ese foro de control dos de los legisladores más cercanos y fieles al presidente Luis Guillermo Solís: Víctor Hugo Morales Zapata y la exjefa de fracción, Laura Garro.

Sin embargo, Ottón Solís no cree que la decisión de excluirlo sea de Javier Cambronero, sino de la Casa Presidencial, pues considera que en Zapote no están cómodos con la labor que él ha hecho en el foro encargado de vigilar el buen uso de los recursos públicos y de llamar a cuentas a los funcionarios.

"El Gobierno quiere convertir la Comisión de Control del Gasto Público en la Comisión del Perdón de los Errores Públicos", dijo el fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC), ante consulta de La Nación sobre las razones para que lo excluyeran de ese foro parlamentario.

Solís contó que el jefe de la bancada oficialista, de 13 legisladores, le comunicó la exclusión a sabiendas de que en la Casa Presidencial saben que él no pelea decisiones de ese tipo.

Marlene Madrigal, subjefa de la fracción del gobierno, se asombró de la reacción de Solís. "Me toma por sorpresa. Honestamente, yo no había escuchado que don Ottón dijera una cosa como esta. A ellos (los diputados de la bancada) se les envió la propuesta para que la revisaran e hicieran observaciones" sobre los nombres propuestos al presidente legislativo, indicó Madrigal.

Se intentó conversar con Cambronero, desde este jueves, pero no respondió llamadas ni mensajes.

Solís explicó que, según su criterio, hay legisladores cuya misión es defender a su partido, sin importar nada, en todas las circunstancias y sin objetividad. "Hay diputados que consideraban malo y deplorable las cosas cuando las hacían Liberación y la Unidad, pero hoy consideran aceptable cuando las hace el PAC. Yo no soy de esos diputados".

Añadió que, para él, tan malo era cuando los actos cuestionables los hacían los otros partidos, como ahora que los ha hecho el PAC.

La Comisión sobre Gasto Público, conformada por nueve diputados de diversos partidos, existe desde hace 26 años y, en ella, el PAC tiene dos plazas. Este es uno de los foros más polémicos y candentes del Congreso. Por sus sesiones pasan las investigaciones más fuertes, algunas relacionadas con casos de corrupción, como en el pasado sucedió con la construcción de la trocha fronteriza, o de despilfarro de fondos públicos, en general.

Durante este periodo legislativo, en particular, se han discutido ahí los pagos irregulares de incentivos salariales a las viceministras de Gobernación, Carmen Muñoz, y Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga; la pifia premeditada en la construcción de la carretera que comunica con la Terminal de Contenedores de Moín y el fallido proyecto de la refinería conjunta entre Costa Rica y China, así como la conformación de una empresa conjunta entre ambas naciones: la Sociedad Reconstructora Chino-Costarricense (Soresco).

Otros casos que han pasado bajo la lupa de Gasto Público son el uso irregular de publicidad en el Banco Nacional para castigar a medios de comunicación incómodos, en particular a La Nación, y la estrategia de varios miembros de la Junta Directiva del BN de autonombrarse en las juntas subsidiarias de la entidad bancaria.

Los informes han sido particularmente duros, como en el caso de la viceministra Zúñiga, en el que Ottón Solís, Campbell y los demás miembros del foro, como Mario Redondo, quien lo ha presidido hasta ahora, recomendaron la destitución.

En el caso de Carmen Muñoz, por ejemplo, el fundador del PAC recomendó separarla, pero el exlegislador Antonio Álvarez Desanti -ahora candidato presidencial de Liberación Nacional- coincidió con la Casa Presidencial de que se trataba de un error administrativo.

Morales: 'Hay un cambio de perfil'

Consultado sobre la razón para solicitar un espacio en Gasto Público, Morales Zapata respondió que "es importante reforzar las comisiones en que el Gobierno tiene interés en estar presente, como fracción".

"Hay un cambio de perfil. Vamos a estar Laura Garro y yo. De manera natural, la oposición es la que debe liderar el control, entonces no hay un propósito en particular", adujo el diputado más cercano al presidente de los 13 legisladores oficialistas.

Ante la pregunta de si Ottón Solís se había excedido en su control político hacia el Gobierno o en sus posiciones hacia la primera administración del Estado hecha por el PAC, Morales evitó responder de tajo, con un sí o un no. Más bien adujo que le habría gustado hacer equipo con alguno de sus compañeros de fracción.

La Nación intentó conversar con Campbell, para confirmar si rechazó continuar en el foro a raíz del probable ingreso de Morales Zapata; sin embargo, ella no respondió las llamadas ni los mensajes enviados a su teléfono celular.

A criterio de Ottón Solís, eso fue lo que pasó, que al excluirlo a él de ese foro parlamentario de control, la legisladora prefirió no continuar en la comisión, al lado de Morales.

El diputado evangélico, Gonzalo Ramírez, quien el 1.° de mayo ascendió a presidente de la Asamblea Legislativa con los votos de Liberación Nacional y de disidentes de la Unidad Social Cristiana, aún no ha conformado la comisión de Gasto Público.

Sobre el retiro forzado y voluntario de Solís y Campbell, Mario Redondo comentó que -para él- la Comisión ha hecho un bueno trabajo y que ha tenido integrantes, en cuenta los oficialistas, que "la dignifican mucho".

"Me preocupa que se quiera tratar de charralear este órgano, espero que tratemos de mantenerla con un buen estatus, con un buen nivel, y en esa línea estamos tratando de procurar varios acuerdos en ese sentido", indicó.

Ottón Solís insistió en que la estrategia es "amordazarme", pero la tilda de equivocada, porque amenaza con "seguir haciendo lo mismo".

"Es un error, porque el puesto en la Comisión de Ingreso y Gasto no es lo que me ha hecho criticar lo que es malo y defender lo que es bueno. Con ese cargo o sin él, seguiré haciendo lo mismo".

Es más, el fundador del PAC comparó "la jugada" para sacarlo a él de Gasto Público con la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de destituir a James Comey como director de la Oficina Federal de Investigación (FBI).

"Hoy Trump está siendo muy criticado, y hasta se habla de impeachment (juicio político que podría concluir con la destitución del mandatario) por sacar a Comey del FBI, por investigar vínculos de campaña con Rusia. Entonces, en nuestro pequeñito mundo, ¿habrá objetivos de encubrimineto similares cuando se me saca de Gasto Público?", manifestó.

El viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, negó que Zapote haya metido mano en la conformación de las comisiones legislativas y añadió que la integración de los órganos parlamentarios, sean ordinarios o especiales, está en manos de las fracciones y del presidente del Directorio.

"Respeto mucho las declaraciones de don Ottón, pero Zapote no tiene injerencia en la conformación de comisiones. (...) En lo personal, lo que he podido trabajar con él, me parece muy ecuánime. Él señala los aspectos de forma muy precisa, es muy directo y muy sincero, es una persona invaluable en la fracción y la Asamblea. Creo que el papel que va a seguir jugando va a ser fundamental", dijo el viceministro Mora.

La presidencia en disputa

Además de los cambios que operará el Gobierno en su conformación, Liberación Nacional también mueve las piezas del tablero para sacar de la presidencia de esa comisión contralora a Mario Redondo, de la Alianza Demócrata Cristiana (ADC).

Aunque proporcionalmente el PLN tiene derecho a tres miembros en ese panel, solamente ha nombrado dos durante las tres legislaturas anteriores (2014-2017). Este año, planea llegar con todo y hacer las alianzas necesarias para colocar en la presidencia al exprecandidato presidencial Rolando González.

La jefa liberacionista, Karla Prendas, solicitó a Gonzalo Ramírez que la nombra a ella, a Rolando González y a Julio Rojas en ese órgano legislativo.

González aseguró que debe esperar a conocer la integración final para evaluar si es posible tener los votos para acceder a la presidencia.

"Tomaré la decisión cuando la comisión esté integrada, porque todavía no sabemos quiénes la van a integrar. (...) Si constato que hay un respaldo mayoritario, eso implicaría que represento bien a diferentes puntos de vista, que confían en mi liderazgo para conducirla, pero prefiero que se culmine la integración", comentó el diputado alajuelense.

Mario Redondo, por su parte, quiere continuar, pero ya siente de cerca la tromba que lo quiere bajar del dominio en el panel legislativo. "Yo quisiera mantener la presidencia, hemos venido trabajando con la Contraloría General de la República en varios proyectos para darles continuidad", comentó.

Con las salidas de Solís y Campbell, y el aumento de los miembros liberacionistas, además del ingreso de una frenteamplista que antes no estaba, la composición quedaría así:

-Rolando González, PLN (sigue)

-Karla Prendas, PLN (en lugar de Gonzalo Ramírez, de Renovación)

-Julio Rojas, PLN (sigue)

-Laura Garro, PAC (en lugar de Epsy Campbell)

-Víctor Morales Zapata, PAC (en lugar de Ottón Solís)

-Patricia Mora, FA (en lugar de Jorge Arguedas)

-Luis Vásquez, PUSC (en lugar de Johnny Leiva)

-Otto Guevara, ML (sigue)

-Mario Redondo, ADC (sigue)











