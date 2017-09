Contraloría anula adjudicación de nuevo puente sobre el río Virilla por falta de información

La adjudicación del nuevo puente sobre el río Virilla, en la vía a Limón, fue anulada por la Contraloría General de la República (CGR).

Se trata de una obra de $22,3 millones que se levantaría paralela al actual "puente del Saprissa" y que originalmente fue asignada al Consorcio Virilla 32.

La decisión se debe a que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), encargada de administrar el proyecto, se ha negado a entregar una copia del expediente de contratación a la Contraloría, pues considera que el documento es "confidencial".

UNOPS también se ha opuesto a suministrar la información a la Unidad Ejecutora del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y al resto de empresas interesadas en la obra.

La restricción en el acceso a la información le ha impedido a la Contraloría resolver las apelaciones presentadas por las firmas oferentes.

La orden de anular la adjudicación consta en la resolución R-DCA-0705-2017, la cual fue enviada al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) este 4 de setiembre.

Desde el 11 de julio, la Contraloría ha pedido el expediente de la nueva estructura en dos ocasiones, la última ocurrió el 23 de agosto. Sin embargo, no lo han obtenido.

UNOPS, entre tanto, condicionó al ente contralor a revisar el expediente íntegro en sus oficinas, ubicadas en Pavas, frente a sus funcionarios y en los horarios que ellos establezcan.

El fallo de la CGR obliga al Conavi a exigir el archivo de la contratación para estudiar todas las propuestas y determinar si la opción recomendada por UNOPS es la mejor para el país o no.

Además, atrasa aún más el inicio de la construcción, la cual estaba prevista, en el plan original, para empezar durante el primer trimestre del 2016.

¿Cuáles son las razones de la Contraloría?

La selección de Consorcio Virilla 32 fue comunicada por UNOPS al Conavi en abril y la Unidad Ejecutora avaló la adjudicación ese mismo mes.

No obstante, la Contraloría sostiene que esa aprobación, también llamada "no objeción", no tiene validez.

"La Administración emitió acto de no objeción sin conocer el contenido del expediente del concurso, lo que implica que no estuvo en capacidad de verificar los análisis, ni las ofertas presentadas y tampoco con detalle los documentos que las valoraron", dijo.

A criterio de la CGR, la autorización del Conavi sin contar con los elementos para calificar la oferta "resulta una afectación al principio de eficiencia y la rendición de cuentas que ese Consejo debe hacer de los fondos públicos".

"Para este órgano contralor no resulta válido y suficiente que el Conavi haya señalado que UNOPS no puso a disposición el expediente del concurso, en tanto, se debe distinguir el respeto a las normas y procedimientos de un organismo de derecho internacional y las obligaciones de la UNOPS como una contraparte con las obligaciones contractuales de rendir cuentas a la Administración que gira los fondos públicos", advirtió.

Asimismo, la División de Contratación Administrativa de la CGR recordó en la resolución que al Conavi le corresponde fiscalizar a UNOPS y garantizar que se cumplan los términos en los que fueron contratados, los cuales establecen mecanismos de rendición de cuentas.

También hicieron énfasis en que a pesar de las regulaciones de confidencialidad, UNOPS debe dar el expediente a las autoridades para resolver apelaciones de los interesados, pues los proyectos que maneja se financian con fondos públicos.

"Si no hay expediente, si no nos dan el expediente no se puede seguir el proceso con UNOPS. En el caso del puente de la 147 (vía Lindora-Santa Ana) nos dieron el expediente y nosotros lo pusimos a disposición del resto de los oferentes para que todos lo revisaran, lo mismo tendría que suceder ahora (...) En este momento estamos totalmente estancados", expresó por su parte Oldemar Sagot, gerente de la Unidad Ejecutora del Conavi.

Carlos Villalta, exjerarca del MOPT, comentó que él había advertido que no se podía dar una "no objeción" sin contar con el expediente completo, ya que ahí está la información necesaria para tomar una decisión técnicamente correcta.

"Si vamos a dictar una "no objeción" o una recomendación de adjudicación no solo hay que adjuntar un informe técnico, sino todos los anexos que justifican la recomendación", aseveró el exministro, quien coordinó durante su gestión varios proyectos con UNOPS.

Conavi desmiente a UNOPS

Nuria Gamboa, encargada de prensa de UNOPS, indicó, el 31 de agosto, por medio de un correo electrónico, que ya habían puesto a disposición del Conavi el expediente del nuevo paso sobre el río Virilla.

En el mensaje, Gamboa manifiesta que el Conavi iba a compartir los datos con la Contraloría.

Empero, Sagot declaró este lunes que eso es falso y que UNOPS se ha limitado a dar entregas parciales del expediente.

"Ellos nos enviaron un expediente parcial, el único expediente es uno parcial y ese no tiene las ofertas y otra serie de documentos esenciales", afirmó el ingeniero.

La negativa de UNOPS de otorgar una copia completa del expediente de contratación del nuevo puente motivó al bufete de abogados Licitex a presentar un recurso de amparo contra la Contraloría General de la República (CGR) para obtener la información.

De acuerdo con Licitex, la Contraloría está en la obligación de exigir el expediente y entregarlo a las compañías que presentaron ofertas para la obra.El recurso de amparo fue presentado el 21 de julio y está en estudio por parte de los magistrados de Sala IV.