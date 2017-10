Gobierno fracasa en plan para dejar listo tren eléctrico

De acuerdo con estimaciones iniciales, el valor por kilómetro de una vía a nivel es de $8 millones. Sin embargo, asciende a $20 millones cuando hay un paso elevado y hasta $100 millones si incluye un túnel.

“En este momento, se están buscando los fondos de cooperación técnica: es más o menos un 5% del valor del proyecto. Se trata de varios millones de dólares para los planos constructivos”, dijo Santana.

Según el presidente del Incofer, ya tocaron las puertas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y del Banco Mundial (BM).

Todas las entidades, afirmó Santana, vieron con buenos ojos el plan, aunque con ninguna hay algo firmado, por ahora.

El proyecto de modernización del ferrocarril pretende aumentar la mayor frecuencia de los viajes, mayor puntualidad e incluir el servicio de Internet en los vagones.

La propuesta de electrificación de los más de 100 kilómetros de vía férrea se divide en tres etapas o trayectos.

La primera va desde La Sabana, en San José, hasta Cartago y tiene previsto pasos a desnivel y un túnel a la altura del cerro Ochomogo.

Con respecto a la segunda fase, esta conectaría La Sabana con las ciudades de Heredia y Alajuela. La última es la que va de San José al cantón de Orotina, Alajuela.

¿Dónde comienza? El plan piloto será el tramo entre Heredia y Alajuela.

Esa ampliación del servicio es parte del proyecto de habilitación del ferrocarril que echó a andar el extitular del Incofer, Miguel Carabaguíaz, quien ocupó el cargo durante 12 años.

Al terminar la anterior administración, esa etapa tenía un 20% de avance. El nuevo jerarca estima que el servicio entrará en funcionamiento a mediados del 2015, con la diferencia de que ahora será eléctrico. El costo aún no está claro.

Lo que pareciera claro es que el servicio deberá ser subvencionado por el Estado en, por lo menos, un 50%.

“Vamos a trabajar paralelamente la parte eléctrica y la adquisición del equipo. Los proveedores podrían ser de China, República Checa, Suiza o Francia. Serán licitaciones internacionales, con reglas muy claras”, aseguró Guillermo Santana.

Críticas. La propuesta del Incofer pretende solucionar algunos de los aspectos que la Contraloría General de la República criticó en un informe de noviembre.

Entre las fallas señaladas, están el incumplimiento de horarios, la irregularidad en la demanda y los costos, además de la baja ejecución de presupuesto.

“Resolver temas como la velocidad, los horarios y los costos de algunas de las rutas, solo se puede hacer empezando de nuevo. Lo que está hecho no tiene estudios. No es ninguna sorpresa que el tren que estamos administrando, en este momento, fue hecho con una planificación que no llevó mucho pensamiento”, asegura.

Miguel Carabaguíaz refutó las manifestaciones de Santana. Comentó que el Incofer sí contaba con estudios para su modernización, que si bien no contemplaban la creación de túneles, sí incluían pasos a desnivel y aprovechamiento de vías.

“Una idea así, simplemente, tardará años en concretarse. Iniciando solo por el tema de expropiación”, consideró el expresidente del Instituto.

Para Santana, la eficiencia en el funcionamiento del ferrocarril dependerá de la integración con otros medios de transporte, nuevas rutas y mejor tecnología.

Otra condición indispensable, dijo, es darle “vía libre” al tren, lo que se lograría con pasos a desnivel y creación de túneles.

Carlos Segnini, ministro de Obras Públicas y Transportes, confirmó que están a la espera de la elaboración de un estudio de factibilidad.

Aclaró, sin embargo, que lo primero es terminar el tramo entre Heredia y Alajuela.

“Los fondos para el estudio ya están y claro que tiene que ser un proyecto viable. No tiene sentido pensar en un tren moderno si hay que competir con peatones y vehículos”, comentó Segnini.

Se estima que los estudios estarán listos en el primer cuatrimestre del 2015.