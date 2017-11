Los argumentos fueron rechazados por el juez Porter: "Se indica que la conversación no puede ser utilizada porque no fue incorporada a la audiencia de medidas cautelares; tal protesta no tiene asidero y debe ser rechazada, véase que no estamos en una fase de juicio donde sí existe la necesidad de incorporar la prueba ya sea documental, testimonial o material para poder ser utilizada en la fundamentación del fallo, recuérdese que se trata de una audiencia de medias cautelares, que se realiza en el albores de la investigación, donde los acusados apenas han sido indagados, donde la juez tiene conocimiento de la existencia del audio".