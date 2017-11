“Todos le dijimos: mire, en caso de que usted crea que ellos tienen peligro de fuga, póngalos en arresto domiciliario. Yo consulté al director de la unidad de admisión (San Sebastián), hay suficientes brazaletes para habérselos dado a ellos y esperábamos que al menos nos explicara por qué esa cuestión de derechos humanos no iba a ser otorgada, y no hay nada, es como si el tema no existiera. Ni se discute”, reprochó Fernando Vargas, defensor de Bolaños.