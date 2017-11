"Me preocupa el hecho de qué información se le debe suministrar a Oceánica, en el sentido que entiendo que, si hay situaciones que podrían afectar el pago de la operación, se debe informar a Oceánica, no quiero pensar que ante una eventualidad (esperemos que no pase) y el cliente no pueda pagar, que Oceánica se agarre de esto y que indique que nunca se le informó de algunas situaciones que podrían afectar el pago —por ejemplo bajas ventas—, y que después lo agarren de pretexto para no pagarle al banco", consignó Castro.