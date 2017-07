Rodolfo Villalobos, presidente de la Fedefútbol: 'El puesto de Óscar Ramírez no está en juego'

Redacción

El jerarca de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, respaldó al seleccionador Óscar Ramírez y aseguró que el estilo de juego del estratega es el que más le conviene a este equipo, como se demostró en Brasil 2014.

Vía telefónica desde Estados Unidos, Villalobos insistió en que los resultados de Machillo son incuestionables y resaltó que Costa Rica está a solo cuatro unidades de garantizar su boleto a Rusia 2018.

-¿Qué balance hace la Fedefútbol del rendimiento de la Selección en la Copa Oro?

-Creo que hay cosas positivas que rescatar. Había jugadores que venían sin ritmo y fueron mejorando su nivel. La parte negativa son las lesiones, pero creo que vamos a recuperar a la mayoría de futbolistas para la eliminatoria. Es hora de pensar en los partidos de setiembre que nos pueden dar la clasificación al mundial de Rusia 2018.

Lea: Óscar Ramírez: 'De alguna manera nos limita no tener a la gente de peso'

-¿Está satisfecho con la forma de jugar de Óscar Ramírez?

-No estoy satisfecho, pero es normal. Son normales algunas cosas que sucedieron. Por ejemplo, el hecho de tener tantas bajas no le permitieron a Óscar Ramírez desarrollar el fútbol que se quería, pero me parece hay jugadores que se rescatan para la fecha de setiembre.

-¿Qué fue lo que no le gustó de la propuesta de Costa Rica?

-Me parece que el tema de tener reducida la planilla, y de tener que dejar jugadores importantes fuera que al final no pudieron desarrollarse. Siento que el rendimiento se vio afectado con el tema de las lesiones.

-¿Es la propuesta de juego de Óscar Ramírez la que más le conviene a Costa Rica?

-Cuando contratamos a Óscar (Ramírez) sabíamos cuál era su forma y su sistema de juego. Es parecido al sistema de Brasil (2014), en donde se han obtenidos buenos resultados. Estamos tranquilos y claros con la propuesta de Óscar Ramírez.

-Un sector de la prensa y la afición ha criticado con dureza la manera de jugar de la Sele, al consider que el equipo puede ser más vistoso. ¿Qué criterio le merece?

-Los resultados son los que nos llevan a un Mundial. Cuando se juega bien y se obtienen buenos resultados es el mundo ideal, pero a veces las eliminatorias hay que ganarlas y por eso se está a cuatro puntos de conseguir el pase al Mundial.

-Le intepreto que en este momento la prioridad es sacar los resultados más allá de si se juega bien o mal, o si se es vistoso o no.

-Yo creo que Óscar para el equipo para jugar bien, pero parece que jugar bien para algunos en Costa Rica significa golear, como si no tuvieramos un rival en frente. El rival nos estudia, sabe de nuestras fortalezas y hay que respetarlo. Creo que nosotros estamos en la misma situación; simplemente, Óscar plantea los partidos para sacar el resultado, muchas veces no es con un juego vistoso y otras veces sí. Este mismo equipo fue el que goleó a Estados Unidos, pero los jugadores están pasando otro momento ahorita. Un sector de la gente piensa que el jugador debe se constante los 365 días. Yo creo que es ahí donde se hace diferencia con respecto al rendimiento de la Selección en aquel partido.

"Simplemente Óscar Ramírez plantea los partidos para sacar el resultados, muchas veces no es con un juego vistoso y otras veces sí. Este mismo equipo fue el que goleó a Estados Unidos".

-¿Cómo se asume en la Fedefútbol la crítica dura de un sector, que incluso ha llegado a valorar la salida de Ramírez del equipo Nacional?

-No estoy de acuerdo con esa crítica. Creo que Óscar y la Selección deben estar sujetos a ser valorados, evaluados y criticados. La crítica con fundamento la recibimos de buena forma; creo que Óscar creció en este torneo. Con lo que no estoy de acuerdo es con la crítica sin fundamento. Hay gente que dice que este no es nuestro fútbol, ¿entonces cuál es? Nuestro mayor éxito lo logramos en Brasil jugando a la contra. Aceptamos la crítica constructiva, de que Costa Rica puede mejorar. Ahora, le digo que en la Federación estamos claros de que el puesto de Óscar Ramírez no puede estar en juego. Hemos tenido resultados importantes y al final la diferencia la hace un jugador que es Clint Dempsey. Solo necesitamos cuatro puntos para ir al Mundial y no se puede pensar en quitar a un entrenador.

-¿Cómo toma la primera crítica fuerte hacia Óscar Ramírez en lo que lleva de su era al frente de la Nacional?

-Para mí no es algo nuevo. La habíamos vivido con el señor (Jorge Luis) Pinto, en donde la prensa y la afición pedía la salida. Nosotros estamos claros con el trabajo que ha realizado Óscar. Escuchamos lo que es la crítica constructiva, pero también tenemos claro la crítica destructiva. Hay épocas buenas, y otras no tan buenas.

-Lo escuché decir durante la Copa Oro que a Óscar Ramírez le ofendía que le dijeran 'Machillo'. ¿Existe molestia de parte de él?

-A Óscar no le molesta que le digan Machillo; es más la forma en que se dice y que lo dice algún sector de la prensa. Es como cuando dicen los "amigos de El Machillo", refiriéndose a su relación con algunos jugadores. Es la forma despectiva en como algunos lo dicen.

-En otro tema reciente: ¿cómo analiza la elección de Jorge Hidalgo dentro del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol? (fue nombrado vocal; le ganó la votación a Juan Carlos Rojas).

-Bien. Jorge tiene mucha experiencia, ya estuvo con nosotros, nos conocemos y estamos seguros que va a llegar a sumar. Sabemos de su capacidad.

-¿Un sector de la oposición aseguró que usted trató de influir para que quedara Juan Carlos Rojas?

-No, es que desde que se constituyó el grupo, el puesto era de Unafut, entonces la idea es que fuera una persona nombrada por Unafut, porque esta liga debe tener presencia en el Ejecutivo. No era un tema de persona, sino de representante de la Liga.