Lesiones frenan el paso de Ariel Rodríguez en la Selección

Filadelfia

Los goles que anota Ariel Rodríguez en la Tricolor se ven entorpecidos por las lesiones que sufre.

El atacante vivió un momento amargo ayer cuando solo jugó 12 minutos en la victoria 1-0 ante Panamá.

Según el reporte del médico Alejandro Ramírez, el futbolista tiene una molestia en el gemelo derecho y será valorado para determinar si se recuperará para la semifinal.

Rodríguez ingresó en el minuto 55 y en el 67 tuvo que ser relevado.

“Sentí un jaloncillo (en la pantorrilla) y preferí no arriesgar. Lo mejor es esperar a que me revisen. Tengo la fe de que no sea algo serio”, comentó el jugador al final del duelo de cuartos de final.

Antecedente. No es la primera vez que el ariete experimenta un momento delicado en la Mayor, ya que en 2016 quedó fuera de la lista de la Copa América Centenario por una lesión. Aquella exclusión de la Mayor la vivió pocos días después de su debut con la camiseta patria en un amistoso ante la selección de Venezuela.

En dicho cotejo el exsaprissista marcó un golazo. En la presente Copa Oro le anotó un tanto a Guayana Francesa, en el último partido del grupo A.