Carlos Watson: 'Si la Liga no clasifica, nos quitamos un peso de encima'

Carlos Watson, entrenador del Saprissa, manifestó, luego de vencer 2 a 0 a Alajuelense, que el equipo manudo jugó bastante bien; sin embargo, sus dirigidos lograron con mucho mérito anotar en dos ocasiones en el primer tiempo para controlar el duelo.

El timonel dijo que si al final de la fase regular Alajuelense no clasifica, será un respiro para la S.

Por otra parte, el estratega añadió que su plantel no lucha por la primera posición por una razón muy concreta. Cuando se le insistió si era por arbitraje, prefirió no responder.

—¿Se encuentra dos anotaciones y define el partido en el primer tiempo?

Los dos goles no los encontramos, los fabricamos y los merecíamos porque el centro de Colindres era muy peligroso, se pegó un tiro en el travesaño, las tres primeras llegadas fueron nuestras y el partido fue de ida y vuelta.

"En el segundo tiempo igual, la lógica decía que la Liga iba a presionar; sin embargo, si no me equivoco, tuvimos cuatro chances de gol, nosotros hicimos méritos. En estos momentos en la tabla no están bien, pero ellos hicieron muy buenos 35 minutos en Heredia y hoy en el primer tiempo lo hicieron bien".

—¿Cómo toma ganar su partido 500?

Ha sido difícil, estas cosas se logran con mucho profesionalismo y es gracias a mi familia. La verdad es un honor cumplir esto con el Saprissa.

—¿Se siente clasificado y ahora comienza la pelea con Heredia por el primer lugar?

No sé cómo están los números, pero sí va a ser difícil que nos saquen porque se enfrentarán equipos que están peleando entre ellos. Para nadie es un secreto que dependemos de que Heredia tropiece... Ahora vamos a jugar el día jueves ante un equipo que tiene como filosofía tener la pelota (Grecia), ahí estará la lucha porque a mi también me gusta tenerla... Después hablamos de Heredia.

—¿Considera que al clásico del Saprissa le faltó un rival más agresivo?

Pero, es que uno de ustedes nos dice que la Liga dominó, ahora usted me dice que la Liga no fue agresiva. Ahora voy a repetir, ellos jugaron bien, tienen un delantero que se mueve todo el partido y es difícil de resolver, al final lo resolvimos. Los pequeños del medio del campo son hábiles y buenos, pero los sacamos...Yo los vi peleando, hicieron buen partido, pero con el Saprissa adelante pues es difícil que se mantengan así y en algún momento se tienen que rendir.

—¿Dónde está la diferencia para que en la tabla Herediano esté más arriba del Saprissa?

Hagan memoria, nosotros no estamos peleando el primer lugar por algo. Tengo muy claro por qué nosotros no estamos más cerca y del tema no puedo hablar.

—¿Le preocupa que la Liga no entre a la fase final del torneo?

No voy a negar de que hay clubes que necesitan un buen momento de la Liga y Saprissa, lamentablemente no pasan por buen momento. Ellos tendrán que perseverar y salir de esto, si se diera el caso y no clasifican, nos estamos quitando el peso de encima; pero si clasifican, le dan realce a la cuadrangular.

—¿Le gustó la competitividad y el ritmo que tuvo el partido?

Hablamos que son muy exigentes y por la obligación y todo lo que nos exigieron, pues yo mejoré y todos mejoramos. Bajo este nivel de competición es que un futbolista se logra superar. En Centroamérica se puso de moda el antifútbol, se mete la gente en la cancha, pero cuando hay un partido como el de hoy es importante porque nos da intensidad.

—¿Se extrañó cuando vio que la Liga tenía fuera a Kenner Gutiérrez?

No, no para nada. Es decisión del técnico y no tengo nada que ver. Hay circunstancias que se dan en un camerino.

—¿Usted podría aclarar si es el arbitraje lo que no lo deja pelear, en este momento, más cerca de Herediano el primer lugar?

Salado. Yo del tema no voy a hablar, porque dice que no lo sabe y lo sabe.

—¿Y dónde queda el torneo de Herediano?

Del tema no voy a hablar.

—¿La defensa pasa con buena nota el duelo ante la Liga?

El partido le costó a Yustin Salinas porque le tocó el centro delantero más incómodo que tiene el país, ya hablamos que hay factores que influencian el alto rendimiento de los jugadores, ahora los dos nuestros tienen que haber mejorado: Moura y Salinas.

—¿La polifuncionalidad del medio campo es una fortaleza de Saprissa?

Normalmente se plantea Angulo por afuera y Ulises por adentro, cuando necesitamos un extremo fuerte y profundo Ulises pasa por fuera, Angulo de '10' y Mariano el mixto, eso depende del rival y así lo manejamos.