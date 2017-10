Wílmer López: 'Todos estamos en alitas de cucaracha'

El técnico de Alajuelense, Wílmer López, hizo un análisis del pésimo momento que vive su equipo, con cinco derrotas consecutivas, y aseguró que tanto él como los jugadores están en "alitas de cucaracha".

Lea: Saprissa le propina quinta derrota consecutiva a Alajuelense

El Pato cree que la situación de los manudos es parte de una acumulación de malas decisiones en los últimos cuatro años.

Wílmer volvió a hacer énfasis en que algunos de los futbolistas no se han dado cuenta de que están en la Liga.

¿El problema son los delanteros? ¿Le hace falta hombre gol?

Creamos opciones, la diferencia del partido es que Saprissa aprovecha dos ocasiones que tienen. El partido estuvo muy parejo, nada más que ellos aprovechan una, también hubo una deficiencia técnica del jugador que cierra, en este caso Kurt Frederick. La otra no sé si es virtud de Mariano Torres, que ve que Patrick Pemberton no está bien posicionado.

"Nos faltó tranquilidad en la última jugada, la falta de decisión nos costó el hecho de no hacer un golcito. El hecho de que llegamos y no concretamos, hace que el equipo vaya cayendo poco a poco en confianza y nos vamos minimizando".

¿Cómo se puede explicar la situación que vive Alajuelense? ¿Le cobró algo a Kenner Gutiérrez y Cristopher Meneses?

Esto en la Liga no sé hace cuántos años no pasa (perder cinco partidos seguidos), es preocupante. Lo de los jugadores, pues en otros partidos han estado y hemos perdido igual. Siento que Álvaro Aguilar entró muy bien, al punto de que Saprisa no tuvo jugadas claras, fueron mínimas, él estuvo atento en el juego aéreo, en coberturas... era un partido difícil ante un gran equipo y lo hizo aceptable. Ellos no estuvieron por decisiones técnicas sencillamente, la semana pasada no me preguntaron por otros jugadores, es una planilla de 29 y cualquiera puede jugar, todos están deseando la oportunidad y demostrar sus condiciones.

¿Qué les dice a los aficionados de tan mala estadística?

Contra la estadística no se puede hacer nada, es para llevar registro de cosas negativas y buenas, nadie quiere estar en las negativas, pero nos toca en este momento negro para la institución, pero en algún momento se acaba. Nadie lo hace al propio. Pedirle las disculpas al aficionado, decirles que estamos conscientes sobra. El aficionado tiene derecho para exigir a todos, a jugadores, cuerpo técnico y dirigencia, tienen derecho de exigirnos más de lo que se está dando. La Liga no puede caer en un bache de esta forma en la que estamos.

¿La decisión de dejar fuera a Kenner Gutiérrez y Cristopher Meneses es un adelanto de que podrían haber separaciones?

Lo de las separaciones no se ha contemplado muy a fondo, pero de que se pueden dar, se pueden dar, no es una cuestión que tampoco se haya contemplado. La situación de que ellos no estuvieron lo dije la semana pasada, que iba a haber cambios, eso no tiene que extrañarnos. El hecho de que no estén estos jugadores, pues no tiene repercusión en lo que estamos pasando, porque ellos han estado en otro momentos.

¿Qué les dice a los jugadores en este momento?

Creo que aquí todos estamos en alitas de cucaracha, no solo jugadores, el cuerpo técnico está en la misma situación. Si la Junta Directiva mañana toma la decisión de quitarme, está en todo su derecho, eso lo hemos provocado nosotros mismos por la falta de triunfos. ¿Cómo motivar a los jugadores? En el primer tiempo el equipo estuvo muy bien, pese a que fue ahí donde nos metieron los goles. Era cuando mejor manejábamos el partido, cuando mejor estábamos dentro del terreno de juego. Ya el segundo tiempo fue un partido pausado, sin mucha situación en los marcos. La parte anímica de los jugadores de Alajuelense... uno se pone a pensar qué hacer, qué hay que decirles, porque lo he dicho, cuando jugamos contra Heredia o Saprissa no hay que decir nada, la actitud es muy buena, hoy no nos alcanzó para sacar el resultado, pero fue buena. El problema es cuando enfrentamos a los no llamados grandes, porque anímicamente ahí el equipo se viene de pique.

¿Ha pensando en poner su puesto a disposición?

Creo que la directiva no necesita que yo le diga que pongo el puesto a disposición, si mañana toma la decisión de quitarme, me quita, tranquilo. Me acuerdo lo que decía Jorge Luis Pinto siempre, uno tiene las maletas listas, porque en cualquier momento le dicen tome sus cosas y se va. La directiva tiene la autoridad y vía abierta para tomar la decisión que tenga que tomar, tanto con el entrenador como con los jugadores. Es una situación en la que los directivos tienen que poner mano dura. No son cinco partidos lo que estamos perdiendo, son cuatro años de no ser campeones. Estos partidos son la gota que derrama el vaso de la situación que ha estado viviendo Liga Deportiva Alajuelense, estamos arrastrando tomas de decisiones que no se han hecho bien, estamos pagándolo en este momento. Uno simplemente acata las órdenes.

Si pudiera enumerar los factores de porq ué a la Liga le ha costado tanto, ¿cuáles serían?

Lo que se ha venido acumulando son muchas cosas de los últimos cuatros, porque ahora en diciembre cumplimos cuatro años de no ser campeones. Mala toma de decisiones de nuestros dirigentes, cuando un cuerpo técnico 'X' ha hecho cierto papel aceptable y simple y sencillamente por uno o dos resultados malos lo quitan; tal vez contrataciones de algunos jugadores que no han sido las más adecuadas, salidas de jugadores que tal vez la Junta Directiva tuvo que hacer un esfuerzo más para tenerlos, porque se han ido tanto para el extranjero como para otros equipos a nivel nacional. Hay diferentes situaciones que están haciendo mella y están pesando en este momento. Al igual la situacíon del cuerpo técnico, malas decisiones con uno u otros jugadores, de que los pone creyendo que es el mejor y no lo es. Por ahí pasan mucho de las cosas, si uno supiera realmente cuál es el grueso del problema en los últimos cuatro años, ya se hubiera atacado. Siempre se corta por lo más saludable, y a veces lo más saludable es quitar al entrenador, ya ha pasado en otros torneos, en los que se quita el entrenador, se mantiene un grueso de jugadores y a la hora de la verdad viene otro entrenador y sigue la misma situación. Por ahí es donde uno siente que hay que hacer un alto en el camino, no solo es el entrenador, sino también toma de decisiones en cuanto a los jugadores, que tal vez por ahí, vuelvo a repetir, no se han dado cuenta que están en Alajuelense, o están y se les ha olvidado que son parte de Alajuelense.