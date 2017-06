Óscar Ramírez: 'Teníamos un colchón de puntos y mañana lo podemos recuperar'

El seleccionador nacional, Óscar Ramírez, aseguró que la Sele tiene todas las cualidades para recuperar el colchón de puntos que ha perdido en la hexagonal rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018.

¿Se podrían dar cambios para enfrentar a Trinidad y Tobago este martes?

¡Caramba!, siempre me preguntan sobre la alineación. Sí hay dos cambios obligatorios, pero dejame tener el sentir de poder hacer algo más y será mañana hasta que lo sienta. Quiero tener algo porque es un partido que necesitamos ganarlo y estamos tratando de planearlo a un nivel de anotar rápido para que se nos acomode mejor el juego.

¿Cómo hacerle entender a la afición que la Selección de Costa Rica es ofensiva y cómo demostrarlo en la cancha?

En los anteriores encuentros contra Estados Unidos y Jamaica (sic) fueron muy similares los planteamientos. Acá es un tema de que Panamá es un rival complicado, es contra el que más hemos jugado, el señor Hernán Darío Gómez ha visto nuestras fortalezas y se aplicó.

"Como decía un técnico en México en un congreso, eso depende del momento de la foto, hay momentos en los que hay ocho arriba y en otros tres, es juego. Yo siento que tal vez en unas cosas nos equivocamos como la conexión entre la defensa y el medio campo para que se viera un fútbol más elaborado".

"Si quitamos ese partido, creo que en todos los otros hemos terminado encima del rival. Además, pasó la variable (la expulsión) que nos impidió cerrar arriba. En el tema del último cambio es difícil de explicar porque había un riesgo de sufrir alguna lesión, pero fue una decisión que no es fácil, uno piensa si se gana un punto, tres o nada. Cuando termina el juego, la gente lo ve con otros ojos, pero se ha intentado ser lo más ofensivo con las características de los muchachos que tenemos. Teníamos un colchón de puntos y mañana lo podemos recuperar y esto es fútbol, en estos momentos estamos dentro de los lineamientos que dictan la clasicación a un mundial".

¿Qué tipo de fútbol espera que haga Trinidad y Tobago?

Tienen un nuevo entrenador, usan un bloque de esperar al rival con una transición muy fuerte y rápida, tienen jugadores con muchos cambios de ritmo, han mejorado en el manejo de los partidos y hasta salen jugando de atrás, que eso nos ayuda porque podemos presionar más arriba. Hay una mejoría en relación con la selección que enfrentamos allá en el Caribe.

De lo que mostró la Selección Nacional ante Panamá, ¿ha tenido que corregir mucho?

Algunas cosas tuvimos que repasarlas un poquito, pero recordemos que Panamá se enfrentó a Estados Unidos y a México y ellos demostraron que intentan cosas buenas. Panamá no es fácil, ellos buscan amarrar al rival, estar haciendo faltas y contener. Nos faltó hacer más fútbol en el medio campo, pero hemos trabajado para eso.

¿Cómo serán las variantes que presente la Tricolor?

Bueno, en ese tema ya hemos trabajado y ya sabemos lo que tenemos que hacer dentro de la cancha, la forma de molestar a Trinidad y la forma de controlar el juego de las transiciones, que es lo más peligroso que tienen. Además de tener que apuntalar el tema de la táctica fija porque ellos tienen un juego aéreo muy importante.

Viendo a Trinidad y Tobago y sus características, ¿cabe la posibilidad de cambiar de sistema de juego?, es decir sacar a un defensor y usar a un hombre de más en el medio campo o adelante.

Creo que ya los muchachos saben lo que se va a hacer y la variante que se va a aplicar, está bien estudiado. No tiene lógica adelantar lo que vamos a hacer. Siento que por lo general se ha hecho de muy buena forma. No es un cuadro fácil al que nos enfrentamos el otro día (Panamá), mucha gente los ve a ellos con otros ojos, pero tienen mucho progreso en cuanto a manejo táctico y de balón.

La expulsión condicionó, pero ¿qué ha hecho para evitar que los jugadores vuelvan a perder la cabeza?

Creo que este tema es complejo, pero ya tocamos el tema de los 10 jugadores. Incluso, como anécdota les cuento que yo hablando con Pipo le digo que él no había anotado en eliminatoria y de hecho en balón parado teníamos algunas situaciones para él y alentándolo para que se diera ese gol, porque anotar en una eliminatoria marca.

"Esto es fútbol, a mí me tocó unos 20 partidos en los que me daban patadas y no reaccionaba, pero depende mucho del día y del estado anímico, pero desgraciadamente se dio lo que se dio y nos limitó. Eso no puede pasar más, no lo podemos permitir. Fue una y hasta ahí, tiene que parar y aguantar lo que pueda hacer el rival y terminar con once".