Kevin Vega encontró en Herediano la oportunidad perdida en Cartaginés

Futbol nacional

El defensor Kevin Vega vivió un calvario en la temporada anterior con el Cartaginés, pues solo jugó siete minutos en todo el Torneo Invierno 2016.

Ese tiempo en cancha se divide en dos minutos en la jornada 13 ante Carmelita y cinco en la última fecha frente al Santos de Guápiles, por lo que la desilusión y el deseo de ser protagonista lo hizo buscar nuevos horizontes. Por ello, desembarcó finalmente en el Herediano.

Con el Team, Kevin debutó en el primer juego ante Pérez Zeledón (2-0), el domingo. Disputó los 90 minutos y se entendió a la perfección con el volante Jimmy Marín, por la banda izquierda.

Ahora sueña con afianzarse en la titularidad y ser protagonista con los rojiamarillos, algo que no pudo lograr la campaña anterior con el club de la Vieja Matrópoli, en el que se forjó como futbolista.

"La verdad fue una decisión difícil (dejar el Cartaginés), un cambio drástico, pero el Herediano me dio la oportunidad y aquí estoy. El torneo anterior fue complicado, porque yo quería jugar al menos un partido para demostrar mis condiciones, trabajé fuerte, pero no se me dio, por lo que solo me quedaba levantar cabeza y seguir adelante", confesó Vega.

El joven lateral indicó que no se sintió extraño con la camiseta rojiamarilla. Afirma que de momento lo que necesita es constancia y regularidad para afianzarse con el once del técnico Hernán Medford.

"Me sentí bien y creo que con el pasar de los partidos iré tomando mayor confianza y podré aportar en ofensiva. Mi ilusión es sostenerme allí como titular. Sé que tengo cualidades y todo es cuestión de tomar ritmo y tener un mayor entendimiento con mis compañeros", agregó el exbrumoso.

Kevin resaltó el buen entendimiento que tuvo con el volante Jimmy Marín, quien también jugó su primer compromiso con la divisa rojiamarilla.

"Siempre que uno llega a un equipo siente química con algún compañero. Eso me pasó con Jimmy, sobre todo porque jugamos por la misma banda y me parece que las cosas se nos dieron en el partido y todo nos salió bien", argumentó Vega.

"Al principio tratamos de jugar sencillo, sin complicarnos y empezamos a entrar en partido, nos sentimos con confianza, que era lo primordial. Además, los compañeros antes y después del partido nos apoyaron bastante y eso lo agradecemos mucho".

La 19 de Saravia. Por otra parte, Jairo Arrieta se había acostumbrado a usar el número 19 en su espalda, que llevó mientras vestía la camiseta de Saprissa, el DC United en la MLS y el Cosmos de Nueva York de la NSL.

Es por eso que al llegar al Herediano la negoció con el defesor Heyrrel Saravia, quien en señal de compañerismo, se lo cedió.

"Es un número que me ha dado suerte. Me identifiqué con él, por eso le pedí a Saravia si me lo podía dar y él aceptó sin problema. Fue un bonito gesto y demuestra el compañerismo y el buen camerino que existe en el Herediano”, manifestó Arrieta.

Saravia, por su parte, reveló que la semana anterior Jairo le habló, junto con Roberto Carpio, funcionario del Herediano, y no vio ningún inconveniente el dárselo.

"Quiero que Jairo se sienta entre amigos y que se motive para que haga muchos goles. Es por esa razón que no lo pensé para dárselo, a pesar que fue mi número durante el torneo anterior, pero lo importante es el compañerismo y que todo el plantel tenga buena química", añadió Saravia.

"Al darle el 19 a Jairo pedí el 27, número que usé en Belén, pero la camiseta no era de mi talla. Ahora voy a esperar que me confeccionen una y mientras tanto voy a utilizar la 42 que no tenía dueño".











