Hernán Medford: 'Todos los puntos son importantes, pero contra Alajuelense saben'

--¿Cuál es el análisis que hace de la victoria ante Alajuelense?

--Obviamente contento por haber ganado un partido difícil. El primer tiempo no me gustó mucho, por lo que en el camerino tuve que hablar un poco fuerte para ver el equipo que yo quería. El segundo tiempo fue totalmente diferente y con muchos méritos se ganó el partido.

--El Herediano gana y asume el primer lugar, pero sigue fallando opciones para marcar más anotaciones. ¿Le deja satisfecho el rendimiento?

--No entiendo, debería darle valor a que se le ganó a Alajuelense. Otra pregunta mejor. ¿Cuántas opciones se fallan en un partido?. A veces se quiere quitar méritos a un equipo que jugó bien y cuando se falla es porque creamos oportunidades. Me voy a preocupar el día que no las creamos.

--¿Qué tan importante es asumir el primer lugar del campeonato?

--Es importante, pero estamos con un juego más y hay que esperar los otros partidos, pero allí estamos. La idea es tratar de mantenernos allí. Siempre trabajando, mejorando cosas, pero para eso tendremos una semana. Por ahora, hay que disfrutar el triunfo porque siempre ganarle a Alajuelense es importante. Siempre he dicho que todos los puntos son importantes, pero obviamente contra un equipo contra Alajuelense saben.

--¿Cómo analiza el funcionamiento de los jugadores que llegan al plantel?

--Estoy satisfecho con los muchachos. Uno sabe que a veces se equivocan pero hay que seguir trabajando durante la semana para alcanzar los objetivos planteados.

--¿Qué significa que Leonel Moreira se convierta en el arquero del Herediano que suma más minutos sin recibir goles por campeonato nacional (635 minutos)?

--Eso motiva mucho, el hacer historia es importante. Si no me equivoco, nuestro entrenador de porteros (Miguel Segura, con 855 minutos imbatido) tiene el récord; entonces Miguel está preparando a Moreira para quitarle ese récord. Claro, depende de todos los muchachos y tenemos que empezar por defender bien arriba. Ojalá sigamos así y se pueda romper el récord de Miguel.

--¿Cómo se manejó el morbo del regreso de José Guillermo Ortiz al Morera Soto?

--Lógicamente, cuando un jugador o entrenador regresa a su antiguo equipo pasan estas cosas. Eso demuestra el profesionalismo que tiene él y la dedicación del 100% a su nuevo equipo.

--¿En qué momento determinó que Ortiz jugaría?

--Eso es de manejo interno. En eso se analiza la rotación que muchas veces es por el tipo de rival o de la cancha. Pero tenemos jugadores de calidad y aquí hay mucha hambre, hay competencia interna y ojalá que se siga mejorando por el bien del equipo.