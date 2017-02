Dirigencia de Cartaginés asegura ir a muerte con Jeaustin Campos y los jugadores

"A los que quieren ver sangre y separaciones, se pueden quedar sentados esperando, porque este grupo se queda unido hasta el final". Así de tajante es la dirigencia de Cartaginés al referirse a la continuidad del técnico Jeaustin Campos y los futbolistas.

Federico Castillo, vicepresidente de los brumosos, recalcó que no están pensando en quitar a Campos, sancionar a jugadores o separarlos, sin importar lo que pase en el duelo de este domingo ante Limón a las 2 p. m. en el Juan Gobán.

Luego de siete juegos sin ganar, en los que los blanquiazules únicamente sumaron cuatro de 21 puntos posibles, y ubicarse en el sétimo lugar a cuatro unidades del cuarto puesto (San Carlos con 18), un sector de la afición expresa su molestia, tanto en redes sociales como en el Fello Meza. Sin embargo, la directiva se mantiene firme en respetar el contrato de dos años que firmaron con Jeaustin.

"Por distintas razones estamos en una racha negativa y nos ha costado salir de ahí más de lo esperado, pero la directiva sigue creyendo en el equipo y está convencida del proyecto. Se habló de un proceso a cuatro torneos, llevamos uno y medio y la gente ya quiere que esté casi culminado. El proceso va, y va bien, pero es un proceso, no un atropello. Con paciencia veremos los frutos", señaló Castillo.

Lea: Jeaustin Campos: 'Si ganamos jugando bien excelente, pero si es jugando mal no me importa'

Los de la Vieja Metrópoli buscan no caer en la tendencia que marcó a un banquillo sumamente turbulento, por el que pasaron nueve entrenadores en los últimos 14 campeonatos. No obstante, la presión es total en un club que acumula cuatro torneos sin clasificar a la segunda ronda.

Los dirigentes dicen entender el sentir de sus seguidores y la desesperación que pasa por ellos, al estar en un presente adverso, pero tratan de ver el lado positivo y creen a muerte que el equipo reaccionará.

"En este torneo y medio ya tenemos a un muchacho de 19 años peleando un puesto de titular en una media cancha de mucha experiencia, y tenemos cerca de 10 futbolistas entre 16 y 19 años entrenando con el primer equipo. La afición tiene que exigir, está en su derecho y eso nos obliga a todos a mejorar. Desgraciadamente confundimos exigir con ofender o con dejar de apoyar", afirmó Federico.

Por su parte, Jeaustin se aferra al respaldo que recibe y señala que desde un inicio lo contrataron para hacer algo diferente y no caer en lo mismo de todos los años. Además, recalcó que viven una crisis de resultados, pero no de juego, por lo que está seguro que se levantarán.

"Estamos para romper paradigmas, ¿por qué? ¿Cuántos entrenadores ha tendido este equipo?, ¿y eso sirvió? Estamos con una mentalidad y un ambiente revolucionario. Nadie nos va hacer flaquear. Como siempre digo: paciencia y confianza en el proyecto", afirmó el timonel.

Campos defiende su gestión, pese a que no avanzó a la segunda fase en el certamen anterior y de momento atraviesa su peor racha desde que llegó a la Vieja Metrópoli. El timonel afirma que tuvieron que realizar un cambio profundo en todas las áreas del club, pero ya están cerca de estabilizar al equipo en todos los sectores.

Pese a esto, el panorama no parece sencillo para un conjunto brumoso que visita al líder este domingo y debe lidiar con un equipo que está invicto en su casa, para buscar cortar su mala racha.

"Estamos en un proyecto y esto implica cambios. Variamos no solo futbolistas, sino mentalidades, perfiles de juego, planificaciones y presupuestos. Por algo los directivos están respaldando, porque también saben que no les he fallado en nada de lo que me he comprometido en este club", señaló Campos.











