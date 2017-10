Atrasos salariales angustian a jugadores de Cartaginés

Cartago

Con caras de preocupación, malestar e intranquilidad. Así abandonaron los jugadores de Cartaginés el camerino este domingo, tras empatar contra la UCR, no solo por el resultado, sino por la angustia que les generan los atrasos salariales de casi dos meses que tiene el club con ellos.

Los futbolista sostuvieron una reunión con miembros de la directiva y la administración al finalizar el compromiso frente a los académicos (1-1), en busca de soluciones para una situación que golpea fuertemente el diario vivir, según revelaron los integrantes del equipo.

"La situación económica toca bastante al plantel como tal. Son situaciones extremas que hacen que durante la semana se vivan congojas y la concentración, tal vez, no sea la adecuada para muchos durante los partidos", señaló Rándall Brenes, capitán blanquiazul.

"Son temas delicados que no me gustaría expresar. Le toca la directiva, ellos tienen que asumir esa responsabilidad. El tema de lo salarial y de lo deportivo que no se nos da en este torneo, suma muchos inconvenientes para que el grupo no esté tranquilo y en paz" recalcó Gustavo Díaz.

La dirigencia no esconde el problema, por el contrario, reconoce que pasa momentos complejos para cumplir las obligaciones. Esta dificultad se llega a sumar a las dos hipotecas que pesan sobre el Fello Meza y que arrastra la institución por cerca $430.000 (¢246 millones).

La falta del pago completo no es algo nuevo en el club de la Vieja Metrópoli, sino que se presenta desde hace varios torneos. Sin embargo, esta es la primera vez en que los jugadores externan su preocupación.

"Lo hacemos por la institución, por amor a la profesión y porque nos apasiona el fútbol, pero ya tenemos mucho tiempo en esta situación. Para unos es un poco más fácil y para otros es más difícil llevarla", señaló el Chiqui.

La directiva afirma que buscan arreglar el atraso con los jugadores a más tardar el martes. El plantel analizaría no entrenar si no les cumplen con lo que les corresponde.

"El atraso es de casi dos meses y estamos buscando una solución para darles a ellos el martes antes del mediodía. Estamos orientados a esto, como también lo hemos hecho con otros aspectos. Somos claros y transparentes, como siempre con estos temas", dijo Rodolfo Freer, miembro de la dirigencia de Cartaginés.

Los conflictos económicos se juntan con las dificultades deportivas de un equipo que apenas suma 14 unidades en 12 compromisos, tras igualar este domingo 1 a 1 ante los universitarios.

Los jugadores no ponen como excusa lo salarial, aunque son claros que es difícil concentrarse cuando se tienen adversidades extra cancha.

"Queremos que se note que el equipo ha tratado de dar lo máximo siempre, pero entiendo al profesor, porque es difícil para él planificar una semana en la cual, tal vez, no todos están compenetrados por las situaciones que se viven en las casas. Se pasan congojas y después de entrenar, los problemas esperan", puntualizó Brenes.

El líder de los centenarios recalcó que "hemos tratado de apelar al profesionalismo, al amor a la camiseta y a la institución, aunque lamentablemente es difícil. No es justificación por el empate, de igual forma la situación sería la misma si hubiésemos ganado. Tenemos paciencia, pero hay muchas cosas difíciles que no se han podido solucionar y esto ha ido incrementado".