Javier Delgado: 'Se van ampliando las presiones'

Cartago

El técnico del Club Sport Cartaginés, Javier Delgado, considera que el empate ante la UCR (1-1) es un mal resultado en pro de sus aspiraciones de lograr la clasificación a la cuadrangular final.

¿Cómo analiza este empate ante la UCR?

No era la manera en que nosotros habíamos planeado el inicio de esta segunda vuelta. Fue un partido en que el rival tuvo el balón con propiedad, nos escondía esa posibilidad. Nosotros en el primer tiempo tuvimos poco criterio para poder tener un cúmulo de juego como lo queríamos, logramos una anotación muy rápida para obligar al rival a variar su plan, pero nos llega muy rápido el empate de la UCR y de la manera que habíamos hablado, que era de las vías favoritas que usa la UCR y eso es lo que más duele. Creo que la ansiedad jugó un papel importante en los jugadores para intentar sacar el resultado que era primordial y se nos fue cerrando.

"Tuvimos la opción del lanzamiento de penal que desgraciadamente lo erramos. También la UCR tuvo para más, es un resultado para analizar y corregir. En los números que habíamos hecho para esta vuelta, estos dos puntos tenemos que recuperarlos afuera".

¿Seguirán las variantes en pro de los resultados?

Eso no son pruebas, es análisis y toma de decisiones. Si usted no toma decisiones en una circunstancia de estas, algo no anda bien. Nosotros pensamos que teníamos que tomar los riesgos necesarios para poner hombres más ofensivos por fuera e íbamos a tener la posibilidad de que el rival aprovechara los espacios que dejábamos, pero ese no fue el problema. Si no tenemos el balón en el medio campo, ahí es donde se ve algo que no está bien. Vamos a seguir buscando las fórmulas, tenemos que seguir adaptándonos, veníamos de una semana difícil, en terrenos de juego difíciles. Hay que valorar las cargas de trabajo y los jugadores resienten el trabajo acumulado.

¿Por qué le cuesta al Cartaginés en casa?

Puede ser que el cúmulo de juego no fue el acostumbrado, pero tuvimos para ganar el partido y la UCR lo tuvo para ganar. Nosotros vamos a seguir sobre nuestra idea y la posibilidad de encontrar esa solidez, y no se logra solo con buen juego. La solidez de un equipo va de la mano con los resultados. Esa oportunidad de la pena máxima era una muy buena oportunidad para tomar la ventaja y administrarla diferente, no como con el primer gol. Nos preocupa porque el objetivo nuestro es único: buscar la clasificación y con estos resultados se pone más difícil, pero no está todo perdido. Estos dos puntos que dejamos ir hoy, tenemos que ir a buscarlos a Limón el domingo.

¿Les está afectando cometer faltas cerca del área?

Es un punto que nosotros tocamos, antes de defender bien un tiro libre o un tiro de esquina hay que evitar primero la falta. Eso es tan subjetivo porque puede ser una mala marca del jugador y otras son decisiones que toma el árbitro, que a uno no le parecen faltas. Hay que controlar eso, no podemos dar tantas facilidades, no es posible que nos privemos de un resultado importante por no estar atentos a un jugador que tiene ese potencial, como Darío Delgado.

¿Cómo plantear el próximo juego ante Limón de visita?

Venimos diciendo que en casa hay que ganar y no lo estamos logrando, entonces hay algo que no está bien ahí. Hoy la ansiedad nos jugó una mala pasada. El partido en Limón siempre será difícil para cualquier rival, pero no imposible. Ahora tenemos que ser 100% efectivos en casa y sumar puntos de visita; se van ampliando las presiones.

¿Por qué no aparecen Nelson González y Paolo Jiménez?

Nelson González venía lesionado desde el torneo pasado, él vino después de tiempo de las vacaciones, venía con la lesión, se le estuvo haciendo estudios y tratamiento. Lo hemos ido llevando lento, pero seguro. A mi concepto, los jugadores que hicieron pretemporada tienen más posibilidades que él. Lo de Paolo Jiménez es que está lesionado.