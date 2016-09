Patrick Pemberton sale en defensa de José Guillermo Ortiz y le pide tregua a la afición de Alajuelense

El arquero cree en la palabra del atacante

A Patrick Pemberton no le gustó para nada que una parte de la afición manuda comenzara a gritar "¡fuera Ortiz, fuera Ortiz, fuera Ortiz!", cuando faltaban menos de diez minutos para que concluyera el primer tiempo del partido entre Alajuelense y la UCR.

Al perder un balón, algunos le reprochaban de más a José Guillermo Ortiz, quien insiste en que él no ha firmado con el Club Sport Herediano para jugar ahí a partir de enero, pero como tampoco renueva con la Liga, impera la duda.

Hubo un instante en el que el futbolista le respondió a los aficionados, según él tan solo les levantó el dedo pulgar, pero al parecer, quienes vieron la escena completa fueron quienes estaban en el banquillo.

Guilherme Farinha aseguró que sus jugadores siempre tienen que respetar a la afición y quien tuvo que salir a calmar los ánimos fue Wílmer López.

Desde la portería, Patrick Pemberton no podía creer lo que veía y ahora sale en defensa del futbolista de 24 años, que es formado en las ligas menores de Alajuelense.

"Personalmente hablé con él y en confianza me dijo que no, que no ha firmado con Heredia, que no ha tenido ningún acercamiento con Herediano y se vio que se entregó, que hizo las cosas bien, metió, corrió como jugador del equipo", manifestó el arquero.

Pemberton asegura que en el camerino hay un apoyo incondicional para Ortiz y le pide una tregua a la afición manuda.

"Como uno de los capitanes del equipo quiero llamar a la calma y ver que nosotros mismos no podemos quitar a un jugador tan importante y tan valioso como lo ha sido José Guillermo Ortiz. Lo vamos a respaldar hasta la muerte, lo vamos a respaldar porque Ortiz es un gran jugador y una gran persona", mencionó.

El guardameta recalca que como el atacante abiertamente le dijo que él no ha definido su futuro y que no ha firmado con nadie, no tiene ningún motivo para desconfiar de su palabra.

"En confianza me dijo que él no había firmado con Heredia y yo soy de los que creo en la palabra de mis compañeros, porque siento que la lealtad es una de las cosas más importantes de un ser humano. Él no me está mintiendo, me está diciendo las cosas de frente y directo".

Patrick reiteró que en Alajuelense seguirán respaldando a Ortiz, porque aún tiene contrato hasta diciembre.

"Él hizo las cosas muy bien este domingo. No entiendo porqué el aficionado algunas veces se deja llevar por ciertas cosas que se dicen en los medios, algunas veces las cosas se hacen virales, pero yo creo firmemente en la palabra de Ortiz, de que él no ha firmado con el Herediano y él mientras esté aquí, está comprometido para hacer las cosas bien en lo que resta del torneo".

Según el arquero, la situación no es la idónea, porque esa intención que muestran algunos de intentar hacerle la vida imposible a Ortiz al final de cuentas repercute en todo el equipo.

"Va a ser difícil, es complicado que el aficionado rojinegro entienda eso, porque por un chisme, por un malentendido, o lo que fuese, se hizo viral y van a creerle más a lo que diga la gente que en la palabra de Ortiz. Él es un profesional, es una persona seria y yo voy a creer en lo que él dice", citó.

Insistió en que los jugadores están comprometidos en apoyar al atacante hasta el final y que esa idea también la comparte el cuerpo técnico.

"Quiero decirle al aficionado rojinegro que no podemos sacrificar a un jugador tan importante, que ha servido de mucho en estos últimos torneos. Quiero decirle a la afición de corazón que por favor lo apoyemos, que apoyemos a Ortiz, porque es un jugador muy importante para nosotros", recalcó Patrick Pemberton.

En lo que va del Invierno, Ortiz suma 652 minutos jugados y aún no anota en este torneo.

Tras conseguir una sufrida victoria por 3-2 contra la UCR de Jozef Miso, Alajuelense hizo este lunes un trabajo regenerativo, porque el sábado recibirá al Santos de Guápiles.

"El equipo se vio muy diferente, más alegre, más tranquilo, más suelto, con muchísima más confianza y por ahí es por donde radica todo. El equipo tuvo más la pelota, fue al frente y hubo cosas que nos costaban antes, que no podíamos anotar en los primeros 45 minutos y se logró. El equipo se encontró, regresó la alegría, la confianza y el nivel de muchos compañeros levantó y mientras que en lo individual estemos fuertes, la parte colectiva se verá mucho mejor", analizó Pemberton.

La Liga cerró la primera vuelta de la fase regular del Invierno en el cuarto lugar, con 17 puntos, superada por Santos (18), Herediano (22) y Saprissa (27).











