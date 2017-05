Michael Barrantes: ‘Alajuelense es el equipo en el que siempre he querido estar’

La Liga lo contrató por dos años

Michael Barrantes es el nuevo lateral izquierdo de Alajuelense y según el presidente del club, Fernando Ocampo, lo que se busca es fomentar la competencia dentro del mismo equipo.

El futbolista dice que tenía ofertas de otros clubes tradicionales, pero él siempre ha sido manudo.

"Varios equipos me llamaron, pero ahora estoy en la Liga, siempre he sido liguista y ahora que me dieron la oportunidad tengo que aprovecharla", reseñó Barrantes.

Y agregó: "Alajuelense es un equipo grande, es el equipo en el que siempre he querido estar. El entrenador me pidió trabajo, esfuerzo, me habló mucho, me recibió bien y lo primero que me dijo es que quería ver esfuerzo y sacrificio".

El carrilero de 24 años jugó 919 minutos con Limón y su rendimiento sedujo a Benito Floro, quien este jueves lo recibió muy bien en la Liga.

Con un poco de timidez y mucha humildad, Barrantes dijo que se sorprendió al cruzar palabra por primera vez con Floro.

"No lo conocía en realidad y al hablarme así sentí un respaldo hacia mí y aquí estoy, dispuesto a darlo todo para demostrarle que puede confiar en mí y que tengo muchas ganas de jugar", contó.

El nuevo rojinegro afirma que no le gusta hablar de él y que prefiere que la gente emita su propio criterio cuando juega, pero cuenta que lo que más disfruta es encarar, hacer diagonales y jugar rápido.

Barrantes ahora emprende una lucha sana con Cristopher Meneses por la titularidad.

"Él me recibió muy bien y nos saludamos, pero hasta ahí. Meneses es un gran jugador y todo el mundo lo sabe, vengo a aprender cosas buenas de él y es un ejemplo a seguir, vengo a trabajar sano y a esforzarme", recalcó.

Faltan fichajes. Según Fernando Ocampo, en la planilla de la Liga aún hay espacio para un par de jugadores.

"Estamos enfocados en tratar de fortalecer la parte delantera, generar competencia ahí y yo esperaría que en las próximas semanas podamos confirmar las nuevas incorporaciones. Hay un presupuesto definido, estamos trabajando sobre ese presupuesto y estamos muy satisfechos por los muchachos que ya se han incorporado, porque el nivel de asimilación que han tenido ha sido bastante bueno", citó el jerarca.

Dijo que no quería alimentar las especulaciones, pero reiteró que el delantero Suhander Zúñiga es un jugador muy interesante.

"A mí me encantaría que viniera a la Liga en algún momento, pero hoy está en el Mundial y vamos a esperar a que termine, queremos que haga un buen torneo y a ver qué pasa, no quiero entrar en este momento en dar nombres", apuntó Ocampo.

Recalcó que ellos siguen buscando el perfil de jugador joven, con calidad técnica.

En cuanto al herediano José Miguel Cubero, el presidente manudo dijo: "Es un jugador muy interesante, pero no hay ninguna posición sobre él".

Hace algunas semanas, el sancarleño David Sánchez llegó a hacer prueba con la Liga, al igual que el estadounidense-colombiano Iván Luquetta.

"Viene recomendado por un observador y está haciendo la pretemporada con la institución, es un muchacho de 21 años", citó Ocampo.

Reiteró que cuando se esté al final de la pretemporada, el cuerpo técnico decidirá quiénes irán a préstamo.

Aparte de Barrantes, Alajuelense contrató a los defensas Álvaro Aguilar y Seemore Johnson; así como a los volantes Jake Beckford, Din John Arias y Brayan López.

Se marcharon del club Jefferson Hurtado, Nino Rojas, Jossimar Pemberton, Steve Garita y Francisco Rodríguez.

Este jueves, el León renovó por tres años a Bryan Jiménez.

El primer equipo de Alajuelense salió a vacaciones este jueves y volverá a las prácticas el 12 de junio, una semana antes de que efectúen un amistoso contra un equipo de Colombia o México, para celebrar los 98 años del club.

Precisamente, la Liga prepara una fiesta en grande y el 17 de junio, en la plazoleta del Estadio Nacional se llevará a cabo la celebración del Día del Liguismo. Por la noche habrá una cela de gala.

Avanza la cancha. Este viernes se comenzará a colocar la arena en el Estadio Alejandro Morera Soto, uno de los proceso para la instalación de la nueva cancha híbrida (90% natural y 10% sintética) en la casa rojinegra.

La Liga pretende inaugurar la primera cancha híbrida de América el 15 de agosto, pero aún no sabe si podrá iniciar ahí su participación en la Liga de Campeones de Concacaf.

"En el tema de Concacaf estamos revisando porque aparentemente tenemos una sanción para el primer partido. El 31 de mayo será el sorteo en Miami y en representación de la Liga irá nuestro vicepresidente Joseph Joseph para tener estos elementos claros", indicó el jerarca rojinegro.

Acción correctiva para Arturo Campos

Fernando Ocampo expresó que el delantero Arturo Ocampo continúa en Alajuelense, luego de que el sábado pasado lo detuvieron junto a otros dos hombres en San Ramón por estar involucrado presuntamente en un caso de drogas.

"Una comisión realizó una investigación y presentó su informe este miércoles a la Junta Directiva y se acordó la acción correctiva que corresponde y se le comunicó al jugador. Paralelamente, hay un proceso de acompañamiento con el equipo de apoyo del club que va a trabajar con el muchacho en los próximos meses. Él queda en el equipo", afirmó el presidente.

En su alegato, al parecer, el futbolista dijo que ellos no estaban comercializando droga, sino que era para uso personal.











