Fernando Ocampo: 'La directiva apoyó la decisión de Wílmer (separar a Mauricio Montero)'

El presidente de Alajuelense, Fernando Ocampo, aclaró esta tarde que la decisión de separar a Mauricio Montero del cuerpo técnico del primer equipo la tomó el entrenador Wílmer López y la Junta Directiva lo que hizo fue respaldar la recomendación.

¿A qué se debe la salida de Mauricio Montero del primer equipo?

Mauricio no sale de la institución, sigue en la institución, cuando se nombró a Wílmer se le respaldó a él como entrenador, escogió a Mauricio y Jozef. Después de una serie de circunstancias prefirió que Mauricio se enfoque en el equipo sub 17 y él va a seguir trabajando con Jozef en la preparación de los partidos que restan. Es una decisión que no es la primera vez qu sucede, Benito Floro lo hizo el anterior torneo con Frank Carrillo y Wílmer. El entrenador es quien define quién lo va a acompañar en su cuerpo técnico.

"Quiero aclarar que no hay ninguna decisión a la ligera, Wílmer tiene el respaldo de la Junta Directiva y se ejecuta una decisón que toma la parte deportiva del club. Se ha hecho mucha especulación, Wílmer mañana hará referencia al tema, pero nadie está por encima de la institución y las decisiones se toman por el bien de la institución.

"Mal haría la Junta Directiva si le discute la decisión del cuerpo tecnico y estamos apostando de que le vaya bien en el equipo sub 17. Yo vi las declaraciones de Mauricio (después del clásico) y comparto lo que dijo, no es ninguna sacada de clavo de la Junta Directiva".

¿Es un argumento suficiente?

Wílmer lo había planteado a la gerencia deportiva, le pueden preguntar a Wílmer, pero va a ser hasta mañana después del partido. No tienen nada que ver las declaraciones de Mauricio Montero tras el clásico.

Las declaraciones de Wílmer y Mauricio iban por la misma línea tras el clásico...

Mucho de lo que dijo Mauricio lo había dicho Wílmer, yo he sido autocrítico de la gestión, es un tema meramente deportivo. El entrenador tiene la posibilidad de escoger con quién quiere estar en la parte final del torneo, mal haríamos de no respaldarlo. Estamos en una etapa complicada del torneo, la Junta Directiva lo vio y respaldó la decisión.

¿Qué se le dice a la afición molesta en redes sociales?

Lamentablemente las redes sociales son mas rápidas que uno, lo que se dijo en redes sociales es ajeno a la realidad. No estamos quitando ningun ídolo, él se queda en el equipo, la decisión es del entrenador del primer equipo. Yo puedo entender las redes sociales y que haya gente que se moleste. Nosotros como junta directiva lo vemos como algo natural de cuerpos técnicos.

¿Tiene relación la salida de Mauricio con la posible separación de jugadores?

Lo de Mauricio no tiene nada que ver con los jugadores. Cuando llegue el momento se darán a conocer las decisiones que la Junta Directiva tome. Mauricio Montero sigue siendo parte del staff del equipo. No voy a hablar de separaciones cuando mañana nos jugamos la vida (ante Pérez Zeledón).

¿La decisión fue exclusivamente de Wílmer López?

Si y mañana le puede decir a Cristian Oviedo que lo acompañe en el banquillo, y ese staff de entrenadores tiene que tener la disposición de ayudar al primer equipo. Los muchachos entienden que es un rol que tienen ellos.

¿Cuál es el punto de quiebre entre Wílmer y Mauricio?

Yo quiero reiterar que fue una solicitud del cuerpo técnico, con el informe del entrenador se toma la decisión y él fue el que la comunicó. No fue la Junta Directiva, no sabemos si era mejor hoy o mañana.

¿Hubo un choque entre ellos?

Yo creo que en el cuerpo técnico de la Liga todos tienen opinión y el que tiene la última palabra es Wílmer, y él siente que es más cómodo afrontar el cierre del torneo de esta manera.

¿Ustedes opinaron en la decisión?

La decisión es deportiva, Wílmer plantea la situación a la comisión tecnica. Yo llegué ayer y Wílmer llegó a la Junta Directiva y hoy se ejecutó. Los entrenadores en la Liga están en categorías, no es una decisión que estemos tomando hoy, la distribución de los equipos se hace cada año.

¿Qué tanto poder tiene Wílmer en las decisiones del equipo?

Wílmer es el entrenador y tiene mucho qué decir a la hora de conformar el cuerpo técnico, tiene mucho peso a la hora de decidir quiénes no van a continuar y quiénes van a llegar al club.

¿Cómo se le comunica la noticia a Mauricio?

No quiero plantear esto como un duelo de ídolos, la decisión es que Wílmer y Pablo Nassar van y conversan con Mauricio y le comunican lo que venía después. En cuanto a la reacción de los hijos de Mauricio, es comprensible que están molestos, pero decirles a ellos que no son sacadas de clavos y tienen que entender que Wílmer es el entrenador.

¿Es la decisión más inteligente por lo que vive hoy Alajuelense?

Le puedo asegurar que después de oir la justificación de Wílmer es lo correcto, es una decisión que no fue tomada a la ligera, pasó por Junta Directriva. Yo puedo entender a la afición. Todos podemos tener diferencias con alguien y Wílmer hizo la valoración si era lo correcto para hoy.

"Hoy las circunstancias son así, lo que quiero decirle a la afición es que es una solicitud de Wílmer y merece todo nuestro respeto, mal haríamos nosotros si le zafamos la tabla a Wílmer en este momento, no pasa nada, los entrenadores tienen el derecho de escoger. La presión que tiene Wílmer es muy grande, ayer pasó cuatro horas en Junta Directiva".

Mauricio Montero dice que si da las razones de su salida le puede costar el trabajo. ¿Qué opinión le merece?

Esa aseveración me parece que no es correcta, el que está tomando las decisiones es Wílmer López, desde la perspectiva de la Junta Directiva se entiende cuál es la figura que representa Mauricio Montero.

"Todos entendemos que es un tema que arreglamos a lo interno y no andamos ventilando las discrepancias. Le tengo un profundo aprecio a Mauricio y va a seguir trabajando".

¿Asumir la U-17 no es el motivo principal de la decisión?

El comunicado de nosotros lo que hace es aclarar que Mauricio no está fuera de la Liga, Mauricio está dentro del panel de entrenadores. En este momento queremos que Mauricio sea una parte importante de la institución. Si alguna vez llegamos a la conclusión de que Wílmer no continúe, va para la liga menor.