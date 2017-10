Alajuelense separa a Mauricio Montero del cuerpo técnico del primer equipo

Alajuelense le comunicó a Mauricio Montero que no viajaría a Pérez Zeledón.

Pero también le informó que a partir de este momento no forma parte del cuerpo técnico del primer equipo.

Chunche regresa a la liga menor de los rojinegros y estará a cargo de la U-17.

En la delegación manuda que viajó este martes a Pérez Zeledón se sumó el exvolante Cristian Oviedo, quien en otras ocasiones ha fungido como asistente técnico.

Al consultársele, el propio Montero confirmó la noticia a La Nación. Sin embargo, no quiso referirse en detalle al tema. Simplemente dijo que él se debe a la institución y que trabajará con el corazón en cualquier cargo que le asignen.

Él estuvo presente en la práctica que los rojinegros efectuaron este martes en el Centro de Alto Rendimiento en Turrúcares y afinó la defensa con la que la Liga jugará ante el equipo de José Giacone, en San Isidro de El General.

"Liga Deportiva Alajuelense tiene un staff conformado por exjugadores como Cristian Oviedo, Mauricio Montero, Carlos Castro, Érick Jiménez, Pablo Izaguirre y Jozef Miso. Mauricio se enfocará en su división, la U-17, que está en instancias finales", ratificó el club como posición oficial, luego de que La Nación diera la noticia.

Además, indica: "Igual, cuando nuestro técnico lo requiera, (Montero) estará aportando al primer equipo, como ahora lo hace Cristian Oviedo. Todos ellos cuentan con licencia A para dirigir, por lo tanto cualquiera de ellos puede ser llamado para colaborar con el primer equipo".

Se repite la historia. No es la primera vez que Alajuelense decide sacar a Montero del cuerpo técnico.

En el 2013, la directiva encabezada por Raúl Pinto, también lo relegó luego de que el Chunche criticó públicamente al club y el trabajo de Manuel Keosseián, técnico del que había sido su asistente."Fueron cinco meses en que no se hacía trabajo táctico, era nada más que los muchachos se pusieran el chaleco e hicieran colectivos", había dicho Montero, entre varias revelaciones.

Pinto calificó como una falta "una falta de ética" las palabras de Montero, que para entonces fungía como mano derecha de Óscar Ramírez.

El jerarca manudo añadió que esas declaraciones se sumaban a otras faltas de Montero que no iba a revelar.

Habló claro. El domingo pasado, luego de que Alajuelense cayó 2-0 ante los morados en el Estadio Ricardo Saprissa y que los manudos coleccionaron su quinta derrota consecutiva, Montero salió a decir lo que él pensaba de la crisis en la que está la Liga.

"Yo creo que la novatez, la jerarquía que se tiene que tener en el terreno de juego, las situaciones que nosotros estamos creando en el marco contrario, equipos como Saprissa y como Herediano no las dejan pasar, entonces por eso hablo de las jerarquías. Creamos, creamos, tenemos las opciones y no tenemos la tranquilidad o la capacidad para hacer goles", dijo Chunche tras el clásico.

Recordó que él vivió la época de Juan José Gámez, entre 1988 y 1989.

"No ganábamos nada, fueron casi tres años, íbamos ganando y terminábamos perdiendo por los errores que nos asustábamos y nos anotaban. Cuando un equipo toma madurez, vienen los resultados, pero no hay tiempo. Uno puede decir que estamos poniendo jóvenes, que debutó Barlon en un clásico, pero son cosas que van a suceder, pero el aficionado no lo entiende".

También señaló que la Liga está pagando las malas decisiones que se tomaron en su momento y que para ganar campeonatos hay que tener buenos jugadores.

"Si se contratan jugadores de jerarquía, pueden marcar diferencia con una individualidad. La Liga contrata jugadores campeonato a campeonato, pero bueno, estamos vivos".

En días en los que la amenaza de separaciones está latente en Alajuelense, el primer damnificado fue Mauricio Montero.

Del archivo: