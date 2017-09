CCSS arranca plan para que mujeres 'certifiquen' salud de sus mamas cada dos años

Trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) recorren las calles de varios sectores de San José para invitar, casa por casa, a mujeres entre 45 y 69 años a enrolarse en un plan que pretende "certificar" su salud mamaria cada dos años.

El plan se llama "Llegar a Tiempo" y consiste en buscar a adultas sanas y que, al parecer, no presenten anomalías en sus senos, para evitar que se conviertan en víctimas del cáncer de mama.

La idea es que a todas las participantes se les haga una mamografía. Si el resultado es normal, inmediatamente se le asignará una cita para que, 24 meses después, puedan repetir esta prueba.

LEA: CCSS aplicará tamizaje en cinco áreas de salud con alto riesgo de cáncer de mama

Si por el contrario el examen detecta alguna lesión en uno o en ambos pechos, a las mujeres se les efectuarán más análisis y, de comprobarse la existencia de un tumor, se les atenderá de manera oportuna.

En este momento las clínicas Jiménez Núñez, en Goicoechea y Clorito Picado, en Tibás, tienen todo listo para recibir a las aseguradas que formen parte del plan, el cual fue dado conocer este lunes por las autoridades de la CCSS.

Por el momento, el programa se ejecutará en cinco áreas de salud donde la incidencia de cáncer de mama es de las más altas: Tibás–Uruca–Merced, Tibás-Coopesaín, La Carpio–León XIII, Goicoechea 2 y Moravia.

"La idea (con el plan) es que podamos detectar lesiones o tumores desde que son tan pequeños que no puedan sentirse con un autoexamen y solo la mamografía los detecte. En muchos casos se verá que no hay lesiones, pero en otros podremos atacar un cáncer de forma mucho más rápida y oportuna y así garantizarnos que la mujer tenga buena calidad de vida", manifestó María Eugenia Villalta, gerente médica de la Caja.

Mario Urcuyo, médico encargado del proyecto, agregó: "La ventaja de examinarse las mamas de forma preventiva es que las mujeres podrán estar más tranquilas y, en caso de encontrarse alguna lesión sospechosa de cáncer, esta se pueda tratar lo antes posible. Si se detecta en fases muy iniciales, el 95% de los casos es curable".

TAMBIÉN: Cartagineses con cáncer de mama reconstruyen sus senos sin implantes

El proyecto

Los trabajadores de las cinco áreas de salud asignadas para este plan ya comenzaron a visitar sus comunidades con el fin de conversar con las mujeres y entregarles un documento que deben llenar con sus datos.

Luego, con esa información, se les pide a ellas que se presenten a Rayos X de la clínica asignada, según su lugar de residencia, para obtener la cita de la mamografía.

Aunque ya se han reclutado varias candidatas, el programa está abierto a recibir a más pacientes.

ADEMÁS: Cáncer de seno arrebata vida a 280 ticas al año

"Nos ha pasado que muchas veces se va en horario de trabajo y no encontramos a las mujeres. En esos casos se deja un volante con la información. También nos ha pasado que no nos dejan entrar en condominios para invitarlas. A todas las mujeres en esas edades (45 a 69 años) y que vivan en estas zonas, les decimos que también pueden ir a las clínicas a pedir que las dejen participar", comentó Rebeca Araya, médica de la clínica de mamas de la Clínica Jiménez Núñez.

En esta primera fase, que contempla dos años, se espera tamizar a 14.000 mujeres. Posteriormente, el plan se extenderá a todo el país y se espera llegar a valorar a 610.913 aseguradas en un período de diez años.

En carne propia

Patricia Murillo sabe la importancia de realizarse una mamografía aún cuando pareciera no tener síntomas. Ella siempre ha tenido la costumbre de efectuarse esta prueba cada dos años desde que cumplió sus 40 y así fue como a los 48 se percató de que algo había sucedido.

"Me hice la mamografía y duraron más en darme el resultado. Cuando me lo dieron me dijeron que tenía que practicarme una biopsia. Ya eso me sonó a cáncer. Al principio me asusté, pero todo fue muy rápido. Pronto tuve una cita con mi doctora, al día siguiente me revisaron en la clínica de mama y me refirieron al hospital, donde me efectuaron la cirugía. Como estaba empezando solo me quitaron un pedacito de mama y luego me dieron quimioterapia y radioterapia. Ya pasaron dos años y puedo decir que estoy sana", relató.

Del Archivo: Médicos unifican propuesta para diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama

Los tumores en el seno son los más comunes y mortales en la población femenina costarricense.

Datos del Registro Nacional de Tumores indican que la incidencia (número de casos nuevos por año) para el 2014 (último año para el cual hay datos) fue de 55 casos por cada 100.000 mujeres. La mortalidad para el 2015 sumó 13,2 fallecimientos por cada 100.000 mujeres.

"En otras palabras, cada día tenemos tres casos nuevos de cáncer de mama, o uno cada ocho horas. Y cada día muere una mujer, por eso es importante detectar a tiempo", explicó Urcuyo.

LEA: Solo el 19% de muertes por cáncer de mama se da en ticas menores de 50 años