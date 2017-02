Vitamina D sí protege contra la gripe y el catarro

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

La receta de muchas abuelitas ya fue confirmada por la ciencia: la vitamina D no solo fortalece los músculos y huesos, también previene la gripe (o influenza) y el catarro y, en caso de enfermarse, sí ayuda a salir más rápido de los síntomas.

No importa si usted la ingiere mediante suplementos como cápsulas o pastillas o si la consume directamente de alimentos que la contienen (pescado, ostras y algunos productos de soya fortificados), además del contacto con el sol; el resultado es positivo.

Esta es una de las conclusiones de 25 ensayos clínicos en 14 países que incluyeron a 11.000 participantes. Los hallazgos fueron publicados este jueves en la revista British Medical Journal (BMJ).

LEA: Higiene es vital ante emergencia por influenza

Anteriormente, los estudios habían dado resultados contradictorios, por lo que este panel de expertos se sentó a analizar el alcance real.

"Nuestro análisis mostró que esta vitamina ayuda al cuerpo a combatir infecciones respiratorias agudas, enfermedades que son responsables de la muerte de millones de personas todos los años", señaló, en un comunicado de prensa Carlos Camargo, autor principal de la investigación.

"Esta vitamina aumenta el trabajo de los péptidos en los pulmones, sustancias consideradas defensas naturales en las vías respiratorias", agregó.

LEA: Mujeres son más fuertes que hombres ante gripe

Paso a paso. Para llegar a estos resultados, los científicos tomaron en cuenta 25 estudios médicos en 14 diferentes países dentro de los que destacan Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Escocia, Irlanda, España, Chile y Francia. En total, se trabajó con 11.321 individuos entre los 0 y los 95 años.

Los investigadores vieron que las personas que ingerían suplementos alimentarios de vitamina D, o que consumían alimentos con este nutriente tenían 12% menos de riesgo de enfrentar complicaciones por infecciones respiratorias agudas.

Para obtener buenos resultados, lo indicado es consumir solo 15 microgramos en niños y 25 en adultos de esta vitamina al día, lo que podría alcanzarse con solo fortificar algunos alimentos básicos en cada población.

"Esta sería una buena razón para fortificar alimentos con vitamina D", aseguró Camargo.

Reservas. Un editorial que acompaña al estudio indica que aún se deben estudiar más los alcances de esta vitamina en la prevención y tratamiento de la influenza o el catarro y, al mismo tiempo, realizar nuevas investigaciones en poblaciones más grandes.

Sin embargo, no es la primera vez que la deficiencia de vitamina D se asocia con crisis asmáticas. Por ejemplo, un estudio publicado en el 2012 por el Hospital Nacional de Niños con 616 menores asmáticos señaló que el 28% de quienes tenían ataques graves y hospitalizaciones por esta enfermedad respiratoria presentaban deficiencias de vitamina D. Estos resultados se publicaron en la revista American Journal of Respiratory and Critcical Care Medicine.











Comparta este artículo Vivir Vitamina D sí protege contra la gripe y el catarro Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Vitamina D sí protege contra la gripe y el catarro Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.